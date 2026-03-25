NBA／活塞康寧漢因病恐錯失個人獎 球員工會怒批65場限制太僵化

活塞隊明星後衛康寧漢（Cade Cunningham）本賽季打出足以問鼎年度MVP的表現，並帶領活塞在東區戰績榜登頂，成為分區首支晉級季後賽的球隊，不過在日前因為氣胸問題賽季可能面臨報銷後，僅出賽61場比賽，可能因為出賽場次不足措施爭奪個人獎項機會，球員工會今天呼籲聯盟放寬標準。

康寧漢本季帶領活塞在東區戰績登頂，截至目前為止活塞仍以52勝19敗穩居龍頭，領先第二名的塞爾蒂克隊高達5場勝差，康寧漢平均24.5分、9.9助攻、5.6籃板的全能數據，加上球隊戰績加成，從開季就列入年度MVP的討論人選之一。

但康寧漢賽季可能報銷，代表無法達到爭取年度個人獎項的65場出賽門檻，成為近年個人獎項的最大遺珠。

球員工會發言人為康寧漢抱不平，認為聯盟應該放寬65場出賽的限制，或是設立重大傷病特例條款，「康寧漢在經歷一個足以定義其職業生涯的賽季後，卻可能失去獲得個人獎項的資格，這無疑是對『例行賽出賽65場』規則的最有力控訴，也再次證明為什麼必須廢除或是改革規則，亦或是設立重大傷病例外條款。自從該規則實施以來，有太多優秀球員因為這項段且過於僵化的限制，被不公平剝奪個人榮耀。」

康寧漢的經紀人也表示，聯盟應該站在獎勵卓越球員表現的立場，而不是強制執行不顧實際狀況的僵化標準，應該要針對此規則進行討論。

由於65場出賽限制，過去包括湖人隊詹姆斯（LeBron James）就中斷連續21年入選年度最佳陣容的紀錄，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、柯瑞（Stephen Curry）也都確定無緣爭奪個人獎項，就連兩大MVP熱門溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、約柯奇（Nikola Jokic）都還在為補足出賽數努力。