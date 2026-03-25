NBA／承認當年拒活塞、故意選秀落選 里夫斯：知道湖人有名額

湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）是NBA落選新秀翻身的經典案例，不過最近他在節目《Mind the Game》上承認，當年他拒絕活塞隊，故意落選後與湖人簽約。

里夫斯大四賽季18.3分5.5籃板4.6助攻，選秀行情在第二輪後段。活塞原打算用第42順位選他，但里夫斯與經紀團隊討論後，拒絕這個機會。

里夫斯回憶，「我的經紀人幫我設定一個計畫，我們知道湖人有雙向合約名額，也知道那是有機會直接卡位、拿到正式合約的環境，當時球隊陣中有合約的球員不多，有很多自由球員、位置還沒確定。」

里夫斯談到當時的煎熬，「我們一開始就清楚這點，42順位叫到我的時候，也有來找我。對每個小孩來說，選秀夜聽到自己的名字是夢想，我也不例外。最後還是要看能不能堅持計畫，我們做到了，沒被叫到名字當然難受，但把自己放在更好的位置，顯然更重要。」