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NBA／76人喬治服完球監將復出 自認能扛起得分重任

聯合新聞網／ 綜合報導
76人前鋒喬治。 美聯社
76人前鋒喬治。 美聯社

76人前鋒喬治（Paul George）二月時因違反禁藥規定，遭聯盟禁賽25場，明天將是他服完球監後首次出賽，喬治在受訪時強調，服用禁藥與心理健康問題有關，同時他自認已調整好狀態，將帶領76人衝擊季後賽。

喬治說：「讓大家感到失望是最難受的事。」他指出誤服禁藥是受心理健康問題影響，他說：「當你的身體狀態未達你應有的水準，這會影響到心理層面，我不是什麼超級英雄，我只是個人，我在那時候犯了錯。」

今年為喬治與76人四年2.12億美元合約的第二年，不過他在去年受膝傷影響，場均攻下16.2分較過往退步許多，此次遭禁賽25場使他失去1174萬美元的薪水，本季他的年薪為5170萬美元。

76人目前戰績39勝33敗排名西區第七，兩名球星安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）皆因傷無法出賽，喬治已準備好填補球隊得分空缺，爭取季後賽席次，他說：「我現在感覺很好，已經能夠主導比賽、成為球隊進攻核心。」

76人 Paul George

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