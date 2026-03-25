NBA／黃蜂平均勝分暫居聯盟歷史第一！小鮑爾超越老柯瑞紀錄

76人前鋒喬治將於明日復出，服完禁賽後力求成為球隊得分核心。喬治表示，使用禁藥與心理健康有關，並承認過去的錯誤。面對安比德與馬克西受傷，他已準備好填補得分空缺，帶領76人爭取季後賽席次。

2026-03-25 12:20