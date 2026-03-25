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NBA／黃蜂平均勝分暫居聯盟歷史第一！小鮑爾超越老柯瑞紀錄
黃蜂隊本季後半段崛起，今天對陣國王隊投進平隊史紀錄的26顆三分球，以134：90大勝，目前戰績38勝34敗位居東區第9，距離第6的老鷹隊僅2場勝差。
黃蜂全場三分球55投26中，命中率47%。當家球星「三球」小鮑爾（LaMelo Ball）投進6顆，生涯在黃蜂累積931顆三分球，超越老柯瑞（Dell Curry）的930顆，登隊史第2，僅次沃克（Kemba Walker）的1283顆。
值得一提的是，本季黃蜂贏的38場比賽中，平均每場贏18.1分，如果能維持下去將打破聯盟歷史紀錄。
前5名依序是2025-26賽季黃蜂18.1分、1970-71賽季公鹿隊17.5分、2024-25賽季馬雷霆隊17.3分、2021-22賽季塞爾蒂克隊16.9分、2011-12賽季76人隊16.8分。
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