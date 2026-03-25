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NBA／灰熊宣布莫蘭特因傷報銷 近三年總出賽未達82場

聯合新聞網／ 綜合報導
灰熊球星莫蘭特因手傷提前結束球季。 路透社
灰熊球星莫蘭特因手傷提前結束球季。 路透社

灰熊球團宣布，明星後衛莫蘭特Ja Morant）因左手肘尺側副韌帶扭傷，後續例行賽將不會再上場，這位灰熊球星本季因傷僅出賽20場，近三年合計更只打了79場例行賽，三季總合都未達一年例行賽場次。

灰熊目前戰績24勝47敗排名西區第十二，而莫蘭特自一月底起便進入傷兵名單，隨著球隊逐漸無緣季後賽，灰熊選擇讓他提前關機，本季莫蘭特因傷僅出賽20場，場均攻下19.5分、8.1助攻。

球團表示，醫師建議莫蘭特接受富含血小板血漿（PRP）注射治療，以促進韌帶癒合，希望他能在明年球季開打時準時復出，莫蘭特過往被視為灰熊建隊基石，曾率隊闖進西區準決賽，不過近年深陷場外風波，加上傷勢影響出賽頻率降低，是否仍在灰熊未來藍圖內值得關注。

灰熊 莫蘭特 Ja Morant

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