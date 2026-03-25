NBA／再創歷史！灌籃王麥克朗狂轟59分 登發展聯盟歷史得分王

曾締造「灌籃大賽三連霸」偉業的灌籃王麥克朗（Mac McClung），今天再度創下歷史，全場狂轟59分創發展聯盟史上第3高，生涯在發展聯盟總得分登上史上第一。

麥克朗效力發展聯盟風城公牛隊，今天狂射8顆三分球，34投19中，砍生涯新高59分，創發展聯盟史上第3高。他還超越馬傑伊（Renaldo Major）的5299分，以5313分登上發展聯盟歷史得分王。

本季麥克朗與公牛隊簽訂雙向合約，但只在NBA打4場，平均得到5.8分1.3籃板0.5助攻，三分命中率16.7%。

麥克朗本季在發展聯盟則是場均30.9分7.9助攻3.5籃板。發展聯盟官方和風城公牛隊都發文祝賀破紀錄。