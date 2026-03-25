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NBA／拒絕球團「擺爛」提前關機提案 球員工會聲援字母哥

聯合新聞網／ 綜合報導
「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）拒絕提前關機。 美聯社
「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）拒絕提前關機。 美聯社

公鹿隊本季已失去競爭力，但當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）拒絕提前關機，與球團想法背道而馳。球員工會今天也為此事發聲。

公鹿本季29勝42敗，落後東區第10的黃蜂隊8.5場，已幾乎無緣附加賽。字母哥3月15日起因左膝傷勢將暫時缺陣，原預計至少缺陣一周，但至今仍未回歸，公鹿也未公布字母哥的回歸時程表。

字母哥提前關機不只能讓公鹿順理成章「擺爛」，取得好選秀順位，還能避免他再度受傷。不過根據ESPN報導，字母哥拒絕公鹿提前賽季結束要求，堅持本季回歸球場。

球員工會今天發表聲明，為字母哥發聲，「球員出賽規則是聯盟設計出來，用來讓球隊負責，確保字母哥這種明星球員，只要健康且能上場，就應該出現在場上。很遺憾，反擺爛規則的效果取決於執行力；只要球隊老闆不受約束，球迷、轉播夥伴及比賽本身公正性都會持續受影響。我們期待與NBA合作，提出更有實質效果的新方案，解決並抑制擺爛。」

公鹿 字母哥 Giannis Antetokounmpo

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