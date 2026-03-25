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NBA／穆迪左膝髕腱撕裂後天開刀 下賽季能否回歸仍是未知數
勇士隊搖擺人穆迪（Moses Moody）昨天對獨行俠隊之戰，延長賽發生左膝變形的嚴重傷勢，經過檢查後確定髕腱撕裂，賽季提前報銷，將在後天進行手術並進入漫長復健期，下賽季能否順利出賽將受影響。
穆迪昨天與獨行俠之戰傷癒歸隊，並拿下全隊最高的23分，不過在延長賽倒數1分多鐘時，卻在抄球後快攻過程中，在無碰撞的情況下發生左膝蓋變形受傷的嚴重傷勢，讓比賽氣氛一度受到低氣壓籠罩，儘管作客的勇士最終贏球止敗，但全隊卻絲毫不見喜悅之情。
穆迪賽後緊急飛回灣區接受核磁共振檢查，確定左膝蓋髕腱撕裂，勇士老大哥格林（Draymond Green）直言，這傷勢對穆迪太殘酷，「真的太殘忍了，我們一直等著他康復回歸，他是做事一絲不苟的人。」
穆迪重傷對已經傷兵滿營的勇士無疑雪上加霜，巴特勒（Jimmy Butler）已經因為前十字韌帶撕裂賽季報銷，柯瑞（Stephen Curry）也因右膝傷勢缺席23場比賽，勇士過去23場比賽苦吞16敗，排名一路下滑到西區第10；更糟糕是巴特勒、穆迪下賽季何時能夠歸隊也是未知數，對核心陣容已經逐漸老化的勇士是沈重打擊。
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