快訊

柯文哲未能參加兒畢業典禮 陳佩琪獨自現身日本帶1照片彌補缺憾

孫芸芸升格「最辣阿嬤」 傳繼承40億家產 愛女當單親媽有強大底氣

洗錢共犯林秉文遭槍殺 88會館郭哲敏出庭被問「是誰下手？」反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／火箭輸公牛問題出在態度！主帥痛批球員：不尊重比賽

聯合新聞網／ 綜合報導
火箭主帥尤多卡(左)、球星杜蘭特。 路透
火箭主帥尤多卡(左)、球星杜蘭特。 路透

正在爭奪西區季後賽排名的火箭隊，今天客場對上本季已幾乎無望的公牛隊，竟意外踢到鐵板，終場以124：132爆冷輸球。火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）賽後痛批球員「不尊重比賽」。

火箭「大哥」杜蘭特（Kevin Durant）23投15中，豪取40分，中鋒森根（Alperen Sengun）19中16，拿下33分13籃板10助攻的大三元。湯普森（Amen Thompson）12投8中，挹注23分。

不過其他球員加起來只得28分，且防守端全面崩盤，讓公牛外線投出38中19的高命中率，成為輸球主因。

公牛首節就轟進41分，賽後火箭總教練尤多卡痛批球員，「開局很糟，不尊重比賽，一開始就沒準備好。整體來說就是不夠積極，只是在看對手投籃。完全沒準備好上場比賽。」

「這裡是NBA，用那種態度上場，表現本來就會不穩定，別再混了。」尤多卡說。

火箭輸球後戰績43勝28敗掉至西區第6，落後金塊和灰狼隊都是半場；領先太陽隊3.5場且具備對戰優勢，今年只剩11場比賽，火箭要落入附加賽區的機會不大。

火箭 公牛 Kevin Durant

相關新聞

NBA／穆迪延長賽膝蓋不自然扭曲 勇士險勝獨行俠柯瑞仍難掩沮喪

勇士在隊今天與獨行俠隊之戰，儘管迎回缺陣多時的穆迪（Moses Moody），他也攻下全隊最高23分，不過延長賽最後1分鐘卻在快攻過程發生膝蓋不自然扭曲的嚴重傷勢，勇士以137：131贏球後，團隊氣氛仍被低氣壓籠罩。

NBA／坦言穆迪左膝變形狀況不太好 柯爾：那一幕讓人痛心

勇士隊今天對獨行俠隊之戰，雖然於延長賽以6分差距贏球，卻也傷了剛傷癒歸隊的穆迪（Moses Moody），贏球止敗後仍是被低氣壓籠罩，總教練柯爾（Steve Kerr）直言，穆迪的狀況看起來確實不好。

NBA／火箭輸公牛問題出在態度！主帥痛批球員：不尊重比賽

正在爭奪西區季後賽排名的火箭隊，今天客場對上本季已幾乎無望的公牛隊，竟意外踢到鐵板，終場以124：132爆冷輸球。火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）賽後痛批球員「不尊重比賽」。

NBA／詹姆斯半場「迷航」得0分15年首見 「仍能扮演好球隊賦予我的角色」

洛杉磯湖人在客場面對底特律活塞時，以110比113不敵對手，結束了9連勝。詹姆斯上半場未得分，創下15年來首見，但最終贈以12分9籃板10助攻的成績。活塞則憑藉Daniss Jenkins的生涯新高30分逆轉勝出。

NBA／19歲新星洛佩茲宣布投入選秀 有望成墨西哥史上第一人

墨西哥19歲潛力前鋒洛佩茲宣布參加2026年NBA選秀，有望成為首位墨西哥出生的首輪選手。他在澳洲NBL的表現引人注目，展現出優秀的技術和潛力，期望能激勵更多墨西哥年輕人追逐夢想。

NBA／下季薪資上限1.65億美元不如預期 恐影響各隊休賽季操作

NBA預計2026-27賽季薪資上限將調整至1.65億美元，較預期下修100萬美元。主要原因為地方電視台轉播收入減少，影響各隊薪資策略及支出。球隊薪資下限為1.49億美元，豪華稅門檻為2.1億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。