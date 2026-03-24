NBA／火箭輸公牛問題出在態度！主帥痛批球員：不尊重比賽

正在爭奪西區季後賽排名的火箭隊，今天客場對上本季已幾乎無望的公牛隊，竟意外踢到鐵板，終場以124：132爆冷輸球。火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）賽後痛批球員「不尊重比賽」。

火箭「大哥」杜蘭特（Kevin Durant）23投15中，豪取40分，中鋒森根（Alperen Sengun）19中16，拿下33分13籃板10助攻的大三元。湯普森（Amen Thompson）12投8中，挹注23分。

不過其他球員加起來只得28分，且防守端全面崩盤，讓公牛外線投出38中19的高命中率，成為輸球主因。

公牛首節就轟進41分，賽後火箭總教練尤多卡痛批球員，「開局很糟，不尊重比賽，一開始就沒準備好。整體來說就是不夠積極，只是在看對手投籃。完全沒準備好上場比賽。」

「這裡是NBA，用那種態度上場，表現本來就會不穩定，別再混了。」尤多卡說。

火箭輸球後戰績43勝28敗掉至西區第6，落後金塊和灰狼隊都是半場；領先太陽隊3.5場且具備對戰優勢，今年只剩11場比賽，火箭要落入附加賽區的機會不大。