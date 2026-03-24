NBA／詹姆斯半場「迷航」得0分15年首見 「仍能扮演好球隊賦予我的角色」

9連勝中的洛杉磯湖人今天（24日）客場挑戰東區龍頭底特律活塞，湖人終場110比113輸球，而有些尷尬的是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）上半場迷航得0分，是近15年來的第一次。

湖人今天作客近7戰6勝、3連勝中的東區霸主活塞，活塞靠著Daniss Jenkins生涯新高30分包含決勝節10分貢獻，終場113比110斬斷湖人的9連勝。

罕見的是，湖人老將詹姆斯上半場打了18分5秒卻嚴重迷航，5次出手全部落空，也沒能站上罰球線，最終一分未得，而這僅僅是他職業生涯23個賽季以來第三次半場沒能得分，而且上一次得要回溯至他在邁阿密熱火時期的2010年12月20日。

賽後詹姆斯被問到在自己沒有得分時，如何在比賽中找到節奏，他說：「那就是我在球隊裡所扮演的角色。為了讓我們能贏下比賽，這就是我正在做的事情。而那場比賽的走向，就是如此。」

儘管上半場沒能用得分幫助球隊，詹姆斯還是抓下4籃板、送出6助攻，而他下半場得分也開張，最終打了將近39分鐘，進帳12分9籃板10助準大三元。

而比賽最後9秒時間落後的湖人犯規後，Jenkins穩穩罰進2球來到3分領先，Luka Doncic錯失追平一擊機會，終場活塞就以113比110斬斷湖人的9連勝、同時笑納4連勝。