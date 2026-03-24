快訊

紐約拉瓜地亞機場客機撞消防車…2機師亡 航管錄音曝：我搞砸了

獨／台美談判推手 經貿辦公室副總談判代表顏慧欣驚傳辭世

獨／5槍打頭部！「百億賭王」林秉文遭29槍行刑式槍決 柬警逮2槍手

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／詹姆斯半場「迷航」得0分15年首見 「仍能扮演好球隊賦予我的角色」

聯合新聞網／ 綜合報導
「詹皇」詹姆斯（LeBron James）上半場迷航得0分。 路透通訊社
「詹皇」詹姆斯（LeBron James）上半場迷航得0分。 路透通訊社

9連勝中的洛杉磯湖人今天（24日）客場挑戰東區龍頭底特律活塞，湖人終場110比113輸球，而有些尷尬的是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）上半場迷航得0分，是近15年來的第一次。

湖人今天作客近7戰6勝、3連勝中的東區霸主活塞，活塞靠著Daniss Jenkins生涯新高30分包含決勝節10分貢獻，終場113比110斬斷湖人的9連勝。

罕見的是，湖人老將詹姆斯上半場打了18分5秒卻嚴重迷航，5次出手全部落空，也沒能站上罰球線，最終一分未得，而這僅僅是他職業生涯23個賽季以來第三次半場沒能得分，而且上一次得要回溯至他在邁阿密熱火時期的2010年12月20日。

賽後詹姆斯被問到在自己沒有得分時，如何在比賽中找到節奏，他說：「那就是我在球隊裡所扮演的角色。為了讓我們能贏下比賽，這就是我正在做的事情。而那場比賽的走向，就是如此。」

儘管上半場沒能用得分幫助球隊，詹姆斯還是抓下4籃板、送出6助攻，而他下半場得分也開張，最終打了將近39分鐘，進帳12分9籃板10助準大三元。

而比賽最後9秒時間落後的湖人犯規後，Jenkins穩穩罰進2球來到3分領先，Luka Doncic錯失追平一擊機會，終場活塞就以113比110斬斷湖人的9連勝、同時笑納4連勝。

相關新聞

NBA／穆迪延長賽膝蓋不自然扭曲 勇士險勝獨行俠柯瑞仍難掩沮喪

勇士在隊今天與獨行俠隊之戰，儘管迎回缺陣多時的穆迪（Moses Moody），他也攻下全隊最高23分，不過延長賽最後1分鐘卻在快攻過程發生膝蓋不自然扭曲的嚴重傷勢，勇士以137：131贏球後，團隊氣氛仍被低氣壓籠罩。

NBA／坦言穆迪左膝變形狀況不太好 柯爾：那一幕讓人痛心

勇士隊今天對獨行俠隊之戰，雖然於延長賽以6分差距贏球，卻也傷了剛傷癒歸隊的穆迪（Moses Moody），贏球止敗後仍是被低氣壓籠罩，總教練柯爾（Steve Kerr）直言，穆迪的狀況看起來確實不好。

NBA／唐西奇追平三分失手 活塞斬斷湖人9連勝

前一場驚險延續連勝，湖人隊今天想複製劇本沒能成功，當家球星唐西奇（Luka Doncic）的壓哨出手被限制，追平一擊沒能入框，讓東區龍頭活塞隊以113：110守護主場，湖人也中斷9連勝。

NBA／詹姆斯半場「迷航」得0分15年首見 「仍能扮演好球隊賦予我的角色」

洛杉磯湖人在客場面對底特律活塞時，以110比113不敵對手，結束了9連勝。詹姆斯上半場未得分，創下15年來首見，但最終贈以12分9籃板10助攻的成績。活塞則憑藉Daniss Jenkins的生涯新高30分逆轉勝出。

NBA／19歲新星洛佩茲宣布投入選秀 有望成墨西哥史上第一人

墨西哥19歲潛力前鋒洛佩茲宣布參加2026年NBA選秀，有望成為首位墨西哥出生的首輪選手。他在澳洲NBL的表現引人注目，展現出優秀的技術和潛力，期望能激勵更多墨西哥年輕人追逐夢想。

NBA／下季薪資上限1.65億美元不如預期 恐影響各隊休賽季操作

NBA預計2026-27賽季薪資上限將調整至1.65億美元，較預期下修100萬美元。主要原因為地方電視台轉播收入減少，影響各隊薪資策略及支出。球隊薪資下限為1.49億美元，豪華稅門檻為2.1億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。