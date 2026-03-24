NBA／坦言穆迪左膝變形狀況不太好 柯爾：那一幕讓人痛心

勇士隊今天對獨行俠隊之戰，雖然於延長賽以6分差距贏球，卻也傷了剛傷癒歸隊的穆迪（Moses Moody），贏球止敗後仍是被低氣壓籠罩，總教練柯爾（Steve Kerr）直言，穆迪的狀況看起來確實不好。

勇士作客獨行俠主場，團隊8人得分上雙，與獨行俠一路拉鋸到延長賽後勝出，近9場比賽吞下8敗後總算取勝，不過延長賽最後一分鐘，攻下全隊最高23分的穆迪，卻在抄球快攻過程起跳時發生左膝蓋變形的嚴重傷勢，讓球場一度陷入靜默長達10分鐘。

勇士原本就已經傷兵滿營，又因為穆迪可能遭遇賽季報銷的傷勢變得雪上加霜，柯爾賽後表示，穆迪將接受X光檢查，目前還不清楚具體狀況，但看起來確實不太好。

柯爾直言，在目睹穆迪受傷當下，確實相當令人痛心，「我只看到他腿部支撐不住彎曲，然後痛苦倒在地上，我們不確定具體傷情，但確實傷得不輕，現在只能朝著好的方向去想，這是我們所有人的期盼，那一幕看得確實讓人痛心。」

柯爾強調，穆迪是相當棒的球員和隊友，每天都刻苦訓練，今天剛歸隊就有好表現，還透過防守端改變比賽局勢，沒想到卻以受傷方式再度離場，「在他缺席8到10場比賽後，好不容易等到他回歸，但卻又發生這樣的狀況，不僅我們，大家也看到獨行俠球員的表情，大家都被這件事震撼，這就是球員之間的感情，他們關心彼此，也知道這個行業的風險。」