NBA／19歲新星洛佩茲宣布投入選秀 有望成墨西哥史上第一人

來自墨西哥的19歲潛力前鋒洛佩茲（Karim Lopez）正式宣布投入2026年NBA選秀，目標完成兒時打進NBA的夢想。以目前評價來看，他有機會成為史上第一位墨西哥出生的首輪球員。

2026年NBA選秀體測與聯合試訓將在美國時間5月10日到17日在芝加哥舉行，正式選秀則預計在6月下旬登場。目前洛佩茲被看好成為選秀排名最高的國際新秀。出生於墨西哥埃莫西約的他，父親赫蘇斯洛佩茲（Jesús Hiram Lopez）曾是墨西哥國家隊球員，而小洛佩茲14歲時就前往西班牙，加入西班牙球隊巴達洛納青年體系，並在2024年轉戰紐西蘭破壞者，逐步走向國際舞台。

洛佩茲接受《ESPN》訪問時表示，打進NBA一直是他從小到大的夢想，「老實說，我從有記憶以來就想打NBA，可能5歲時就畫過自己在NBA打球的圖畫，現在能走到這一步真的很特別。」

身高6呎9吋（196公分）的洛佩茲過去兩季效力澳洲NBL聯盟紐西蘭破壞者，本季場均出賽25.6分鐘，繳出11.9分6.1籃板，投籃命中率49％。他具備外線技術與側翼持球能力，也在聯盟「Next Stars」計畫中寫下多項紀錄，包括單季358分的得分紀錄，以及與2025年次輪第52順位的澳洲前鋒圖希（Alex Toohey）並列抄截與阻攻合計66次的紀錄。

雖然破壞者本季戰績14勝20敗，未能打進季後賽，但球隊在2月奪得NBL第一次舉辦的例行賽盃賽「Ignite Cup」，洛佩茲也在其中扮演關鍵角色。而歷經背部傷勢復原後，他在第二個NBL賽季持續進步，今年1月底更繳出生涯代表作的32分。

洛佩茲認為，在NBL的2年經歷讓他成長許多，「這是一段很重要的人生階段，我學到很多。當我完全恢復健康後，今年賽季開始走在正確方向上。雖然沒能打進季後賽，但贏得Ignite Cup很重要，我也很開心能累積這些經驗與準備。」

NBA球探普遍看好他的潛力，認為他兼具身材與技術優勢，擁有7呎1吋臂展、持球能力、傳球視野與對抗性，都是現代NBA側翼所重視的條件。不過外線投射穩定度與身體爆發力預計仍然是洛佩茲在選秀前需要加強的部分。

洛佩茲表示，他希望透過選秀過程讓NBA球隊更了解自己，「在職業聯盟和成熟球員對抗並不容易，但我相信還有很多大家沒看過的能力。」他也希望自己的成長故事能影響更多人：「我的目標之一，是讓墨西哥的年輕人看到希望，讓更多人投入這項運動，並相信只要努力，無論來自哪裡都可以追逐夢想。」