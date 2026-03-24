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NBA／下季薪資上限1.65億美元不如預期 恐影響各隊休賽季操作

聯合新聞網／ 綜合報導
NBA下一季將提高球隊薪資上限，不過調幅比原本預期的還低了100萬美元左右，而薪資支出最高的是金州勇士。 路透通訊社
NBA下一季將提高球隊薪資上限，不過調幅比原本預期的還低了100萬美元左右，而薪資支出最高的是金州勇士。 路透通訊社

因應NBA的球員薪資不斷提高，球隊薪資上限將有所調整，《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，聯盟預計將2026-27賽季的薪資上限將抬高到1億6500萬美元（約新台幣52億8181萬元），不過這比原先預期的下修了100萬美元（約合新台幣3200萬元）。

查拉尼亞今天（24日）報導指出，2026-27賽季聯盟的薪資上限預估會來到1億6500萬美元，相比本季的1億5470萬美元（約新台幣49億5055萬元）增加約1000萬美元。不過，這個數字比先前的預測少了100萬美元，主因是地方電視台轉播收入減少，NBA官方目前則還沒證實相關數據。

除了薪資上限外，多項關鍵財務門檻也同步調整，報導指出，下季薪資下限預計為1億4900萬美元，豪華稅門檻為2億100萬美元；第一層土豪線（The First Apron）約為2億900萬美元，第二層土豪線（second apron）則為2億2200萬美元，這些「土豪線」同樣比原先的預測低了約100萬美元。

根據薪資網站統計，30支球隊中有29隊薪資高於「軟上限」，唯一低於門檻的是布魯克林籃網，總薪資約1億5050萬美元，曼菲斯灰熊1億5710萬美元則排名第二低。薪資支出最高的則是金州勇士，總薪資約2億3400萬美元。

而在現行體制下，NBA薪資上限制度看似只有限制球隊「撒錢」的作用，但實際運作相當複雜。一旦球隊總薪資超過第一層土豪線，將被限制使用中產特例；而如果進入「第二層土豪線」，球隊不只將無法使用中產特例、不能打包薪資交易球星，甚至連未來選秀權運用都會受限。

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