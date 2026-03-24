快訊

捲入伊朗衝突的土耳其：回顧過去百年的土伊關係與土耳其的平衡外交政策

《角頭》監製「宏哥」父喪 竹聯幫大排場300黑衣人送行

最後2天！53元買1股台灣虎航拿800元股東回饋 領取、使用說明一次看懂

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／2017選秀狀元重返聯盟！和暴龍簽約今天就替補上陣

聯合新聞網／ 綜合報導
2017年狀元佛爾茲加入暴龍。 美聯社
2017年狀元佛爾茲加入暴龍。 美聯社

曾被寄予厚望的2017年NBA狀元後衛佛爾茲（Markelle Fultz）迎來重返聯盟的機會，休賽季一度沒球打的他，在經過發展聯盟磨練後，暴龍隊宣布與他簽下10天短約。

年僅27歲的佛爾茲上一次出現在NBA賽場已經是上個賽季的事情，去年2月中他加盟國王隊出賽21場，上場時間不多，場均將近9分鐘貢獻2.9分1籃板1.3助攻，本季他則多在暴龍的G聯盟球隊「暴龍905」磨練，場均9.8分5.3助攻，今獲得母隊短約機會。

佛爾茲在2017年選秀會上以狀元之姿加盟76人隊，但他早年深受肩胛肌傷勢困擾，生涯前兩個賽季各只有19、20場出賽，後來就被送到魔術隊。他生涯代表作則出現在2022-23年球季，那年出賽60場，場均可貢獻14分3.9籃板5.7助攻1.5抄截，投籃命中率達51.4％。

暴龍今天以143：127擊敗爵士隊，佛爾茲替補上陣16分鐘，5投1中，得到2分5助攻2抄截，有3次失誤。

暴龍目前排在東區第5的位置，與第6的老鷹隊沒有勝差、第7名的76人隊也只落後1場，緊追在後的還有魔術、熱火和黃蜂隊，勝差最大只有2.5場，例行賽後段，每一場勝負都可能影響排名。如果佛爾茲能在這段短暫合約期間打出穩定表現，不只能為暴龍後場提供即戰力，也有望為自己爭取更長期的NBA合約。

暴龍

相關新聞

NBA／唐西奇追平三分失手 活塞斬斷湖人9連勝

前一場驚險延續連勝，湖人隊今天想複製劇本沒能成功，當家球星唐西奇（Luka Doncic）的壓哨出手被限制，追平一擊沒能入框，讓東區龍頭活塞隊以113：110守護主場，湖人也中斷9連勝。

NBA／杜蘭特40分、先發115分還是輸球 火箭遭公牛19記三分球轟垮

仍在為西區季後賽卡位的火箭隊，在過去兩場比賽連勝老鷹、熱火隊後，今天作客公牛隊主場踢到鐵板，儘管先發五虎在杜蘭特（Kevin Durant）單場猛轟40分領軍下，合力攻得115分，卻不敵全場砍進19記三分球的公牛，以124：132敗下陣來。

NBA／2017選秀狀元重返聯盟！和暴龍簽約今天就替補上陣

曾被寄予厚望的2017年NBA狀元後衛佛爾茲（Markelle Fultz）迎來重返聯盟的機會，休賽季一度沒球打的他，在經過發展聯盟磨練後，多倫多暴龍宣布與他簽下10天短約。

NBA／才加盟不到2個月就被裁！ 公鹿釋出湯瑪斯、轉正南斯雙向合約

後衛湯瑪斯（Cam Thomas）才加入密爾瓦基公鹿不到2個月，球團今天（24日）就宣佈將他釋出，根據美媒報導，公鹿此舉主要是為了把南斯（Pete Nance）的雙向合約轉正。

NBA／生涯總得分超越喬丹備感榮幸 杜蘭特笑稱：還有4個人要追

在寫下歷史的夜晚，杜蘭特（Kevin Durant）沒有沉浸於榮耀太久，而是露出微笑地說：「還有4個人要追。」

NBA／「被討厭也是成功的一部分」 亞歷山大享受敵意：詹姆斯也一樣

來自加拿大的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在近年來已公認為聯盟最頂尖球員之一，特別是在上季拿下總冠軍與FMVP後，本季依舊延續驚人狀態，在球隊傷兵不斷的情況下，推動雷霆向更高目標邁進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。