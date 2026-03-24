NBA／2017選秀狀元重返聯盟！和暴龍簽約今天就替補上陣

曾被寄予厚望的2017年NBA狀元後衛佛爾茲（Markelle Fultz）迎來重返聯盟的機會，休賽季一度沒球打的他，在經過發展聯盟磨練後，暴龍隊宣布與他簽下10天短約。

年僅27歲的佛爾茲上一次出現在NBA賽場已經是上個賽季的事情，去年2月中他加盟國王隊出賽21場，上場時間不多，場均將近9分鐘貢獻2.9分1籃板1.3助攻，本季他則多在暴龍的G聯盟球隊「暴龍905」磨練，場均9.8分5.3助攻，今獲得母隊短約機會。

佛爾茲在2017年選秀會上以狀元之姿加盟76人隊，但他早年深受肩胛肌傷勢困擾，生涯前兩個賽季各只有19、20場出賽，後來就被送到魔術隊。他生涯代表作則出現在2022-23年球季，那年出賽60場，場均可貢獻14分3.9籃板5.7助攻1.5抄截，投籃命中率達51.4％。

暴龍今天以143：127擊敗爵士隊，佛爾茲替補上陣16分鐘，5投1中，得到2分5助攻2抄截，有3次失誤。

暴龍目前排在東區第5的位置，與第6的老鷹隊沒有勝差、第7名的76人隊也只落後1場，緊追在後的還有魔術、熱火和黃蜂隊，勝差最大只有2.5場，例行賽後段，每一場勝負都可能影響排名。如果佛爾茲能在這段短暫合約期間打出穩定表現，不只能為暴龍後場提供即戰力，也有望為自己爭取更長期的NBA合約。