NBA／才加盟不到2個月就被裁！ 公鹿釋出湯瑪斯、轉正南斯雙向合約

後衛湯瑪斯（Cam Thomas）才加入公鹿隊不到2個月，球團今天（24日）就宣佈將他釋出，根據美媒報導，公鹿此舉主要是為了把南斯（Pete Nance）的雙向合約轉正。

今年2月，湯瑪斯被籃網隊釋出，公鹿隨即簽下他，當時球隊總管霍斯特（Jon Horst）曾表示，湯瑪斯有能力成為球隊本季與未來競爭力的一部分。而湯瑪斯加盟後也不負眾望，第二場比賽就曾替補攻下34分，讓總教練瑞佛斯（Doc Rivers）大力稱讚，甚至將他與聯盟著名「第六人」克勞佛（Jamal Crawford）與威廉斯（Lou Williams）相提並論。

不過，隨著例行賽逐漸進入尾聲，湯瑪斯在公鹿隊輪替中的角色逐漸被邊緣化。自美國時間2月11日後的16場比賽中，他場均出賽約16分鐘，僅有9.6分1.9助攻表現，投籃命中率41％，三分球命中率22％。

公鹿原本希望藉由補進湯瑪斯衝擊東區附加賽席次，但目前球隊戰績仍排在東區第11名，季後賽前景並不看好。值得注意的是，由於湯瑪斯是在3月1日之後遭釋出，如果他沒有在例行賽結束前和其他球隊完成簽約，就將無法在季後賽登場。

相較之下，南斯近期表現逐漸獲得教練團信任，本季他已出賽37場，寫下生涯新高，而且自2月份起上場時間明顯增加，平均15分鐘可繳出5.2分2.7籃板，投籃命中率達56％，三分球命中率更有48％。