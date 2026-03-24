NBA／唐西奇追平三分失手 活塞斬斷湖人9連勝

Luka Doncic 位置 前鋒-後衛 得分 33.4 籃板 7.88 助攻 8.4 抄截 1.61

前一場驚險延續連勝，湖人隊今天想複製劇本沒能成功，當家球星唐西奇（Luka Doncic）的壓哨出手被限制，追平一擊沒能入框，讓東區龍頭活塞隊以113：110守護主場，湖人也中斷9連勝。

湖人前一場靠肯納德（Luke Kennard）的致勝一擊，戲劇性以105：104逆轉魔術隊，今天碰活塞又戰到最後一刻，讀秒階段互有領先，湖人里夫斯（Austin Reaves）最後29.7秒單打得手讓湖人取得110：109領先，但活塞詹金斯（Daniss Jenkins）挺身而出，最後25秒中距離跳投破網，讓活塞回到1分領先。

唐西奇試圖跳投反超，但最後12秒的出手無果；湖人犯規讓詹金斯上罰球線，他2罰俱中後，唐西奇的追平三分球落空，沒能將戰局逼到延長賽。

在當家球星康寧漢（Cade Cunningham）左肺氣胸缺陣下，詹金斯攻下生涯新高30分外帶8籃板，賽後場邊受訪他強調說：「我知道球隊需要我！」杜倫（Jalen Duren）也貢獻20分、11籃板，聯手為活塞收下4連勝。

LeBron James 位置 前鋒 得分 21.1 籃板 5.84 助攻 6.8 抄截 1.16

湖人在八村壘和史馬特（Marcus Smart）輪休下9連勝告終，唐西奇32分白搭，里夫斯24分的表現也沒能改變結果。