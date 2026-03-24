快訊

虎航福岡飛桃園遇宵禁滯留過夜…旅客氣炸 今再10航班延誤

收訊不好不是你問題！餐廳疑私設訊號遮蔽器拚翻桌率 NCC：可罰20萬

川普對伊朗急踩煞車！CNN：宣布時機有盤算 談關稅也用這招

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／唐西奇追平三分失手 活塞斬斷湖人9連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇（Luka Doncic）的壓哨出手被限制，追平一擊沒能入框無緣追平。 法新社
唐西奇（Luka Doncic）的壓哨出手被限制，追平一擊沒能入框無緣追平。 法新社

本場賽事

-

:

-

載入中...

球員照片
Luka Doncic
位置 前鋒-後衛
得分 33.4
籃板 7.88
助攻 8.4
抄截 1.61

2025-2026賽季

前一場驚險延續連勝，湖人隊今天想複製劇本沒能成功，當家球星唐西奇（Luka Doncic）的壓哨出手被限制，追平一擊沒能入框，讓東區龍頭活塞隊以113：110守護主場，湖人也中斷9連勝。

湖人前一場靠肯納德（Luke Kennard）的致勝一擊，戲劇性以105：104逆轉魔術隊，今天碰活塞又戰到最後一刻，讀秒階段互有領先，湖人里夫斯（Austin Reaves）最後29.7秒單打得手讓湖人取得110：109領先，但活塞詹金斯（Daniss Jenkins）挺身而出，最後25秒中距離跳投破網，讓活塞回到1分領先。

唐西奇試圖跳投反超，但最後12秒的出手無果；湖人犯規讓詹金斯上罰球線，他2罰俱中後，唐西奇的追平三分球落空，沒能將戰局逼到延長賽。

在當家球星康寧漢（Cade Cunningham）左肺氣胸缺陣下，詹金斯攻下生涯新高30分外帶8籃板，賽後場邊受訪他強調說：「我知道球隊需要我！」杜倫（Jalen Duren）也貢獻20分、11籃板，聯手為活塞收下4連勝。

球員照片
LeBron James
位置 前鋒
得分 21.1
籃板 5.84
助攻 6.8
抄截 1.16

2025-2026賽季

湖人在八村壘和史馬特（Marcus Smart）輪休下9連勝告終，唐西奇32分白搭，里夫斯24分的表現也沒能改變結果。

史馬特 康寧漢 湖人

延伸閱讀

NBA／湖人拚連勝利多！第16次技術犯規被取消 唐西奇躲過禁賽

NBA／唐西奇吞第16次技術犯規恐遭禁賽 湖人主帥抱屈：他被言語霸凌

NBA／氣勢無法擋！肯納德0.6秒轟致勝三分 湖人逆轉魔術豪取9連勝

NBA／里夫斯談詹皇場下影響力 稱他為湖人「真正領袖」

相關新聞

NBA／唐西奇追平三分失手 活塞斬斷湖人9連勝

前一場驚險延續連勝，湖人隊今天想複製劇本沒能成功，當家球星唐西奇（Luka Doncic）的壓哨出手被限制，追平一擊沒能入框，讓東區龍頭活塞隊以113：110守護主場，湖人也中斷9連勝。

NBA／生涯總得分超越喬丹備感榮幸 杜蘭特笑稱：還有4個人要追

在寫下歷史的夜晚，杜蘭特（Kevin Durant）沒有沉浸於榮耀太久，而是露出微笑地說：「還有4個人要追。」

NBA／「被討厭也是成功的一部分」 亞歷山大享受敵意：詹姆斯也一樣

來自加拿大的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在近年來已公認為聯盟最頂尖球員之一，特別是在上季拿下總冠軍與FMVP後，本季依舊延續驚人狀態，在球隊傷兵不斷的情況下，推動雷霆向更高目標邁進。

NBA／全員健康重拾爭冠氣勢 金塊悍將復出豪言：沒有人能擊敗我們

金塊在主場以128比112大勝拓荒者，此役不僅是一場氣勢十足的勝利，更象徵球隊終於迎來久違的完整陣容。剛從腿後肌傷勢中完全康復復出的華森（Peyton Watson），賽後更是信心滿滿，對球隊未來發出強勢宣言。

NBA／大傷復出狀態起伏 泰托姆坦言仍在找節奏：不能急著一次到位

塞爾蒂克在主場以102比92不敵灰狼，此役焦點落在剛從重大傷勢復出的主將泰托姆（Jayson Tatum）身上。面對近期表現起伏不定的狀態，這位明星前鋒賽後坦率承認，自己仍在努力找回熟悉的比賽節奏。

NBA／上一次打國家隊是在U19 雷霆明星中鋒表態想打奧運

繼火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）後，雷霆隊明星中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）近期也在節目中表態，自己願意代表美國隊參與2028年的洛杉磯奧運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。