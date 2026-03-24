NBA／生涯總得分超越喬丹備感榮幸 杜蘭特笑稱：還有4個人要追

在寫下歷史的夜晚，杜蘭特（Kevin Durant）沒有沉浸於榮耀太久，而是露出微笑地說：「還有4個人要追。」

在上周休士頓火箭1分險勝熱火，37歲的杜蘭特攻下27分，生涯總得分正式突破傳奇球星喬丹（Michael Jordan），升上NBA歷史得分榜第5位。

比賽進入第四節前，杜蘭特已經拿下21分。終場前不到5分鐘，他在右側底角命中一記三分球，逐步逼近喬丹的紀錄。隨後一次幾乎相同位置的出手，他再度投進三分球，將個人總得分推進至32294分，正式超越喬丹的32292分。投進這顆關鍵球後，杜蘭特短暫舉起雙手慶祝，全場球迷起立歡呼，氣氛沸騰。

賽後被問及對喬丹是否有特別難忘的回憶時，杜蘭特幽默回應：「這就像問我有沒有最喜歡的一首Drake的歌一樣，不會有，因為全部都很棒。MJ有太多經典時刻，他就是那種象徵神級存在的球員，完全體現我所相信的一切。」

儘管杜蘭特差點在終場前完成致勝一擊，但他最後一擊未能命中，不過隊友湯普森（Amen Thompson）及時補籃得手，幫助火箭驚險收下勝利。這位在杜蘭特新人年時年僅4歲的年輕球員，對前輩的成就充滿敬意。

湯普森受訪時表示：「這真的太傳奇了。能和這樣偉大的球員同隊，對我來說非常激勵人心。親眼見證他打破這些紀錄，是一件很酷的事情。」

火箭球團在比賽最後一擊前播放紀念影片，回顧杜蘭特生涯精彩片段，同時也穿插喬丹的經典時刻，全場觀眾起立向這位新晉歷史第5的得分手致敬。

事實上，杜蘭特本季已經先後超越張伯倫（Wilt Chamberlain，31419分）與諾維茨基（Dirk Nowitzki，31560分），如今再度攀升，下一個目標則是排名第4、擁有33643分的布萊恩（Kobe Bryant）。

火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）賽後表示：「能參與這樣的歷史時刻，對所有人來說都是榮耀。就像KD過去說的，他當下不會太在意這些，他更專注於球隊這個賽季的目標。但我不想讓這件事被輕描淡寫，超越喬丹絕對是非常重大的成就，我們也一起為他慶祝。」

現年37歲的杜蘭特已經在NBA征戰第19個賽季，雖然曾因重傷缺席2019-20整季，本季則是在去年夏天從鳳凰城太陽透過重磅交易轉戰火箭，迎來加盟後的首個球季。

這位16次入選全明星、4面奧運金牌得主，生涯4度榮膺得分王，2度拿下總決賽MVP，擁有2座NBA總冠軍，並曾在2013-14賽季奪下例行賽MVP，同時11度入選年度最佳陣容。

談到自己持續攀升的歷史地位，杜蘭特坦言，榜單上每一位傳奇球星都曾激勵過他，他也希望未來能成為啟發後輩的存在。然而，對於這項里程碑，他仍難以完全消化其中的意義。

「這當然很酷，但當你還在旅程中、還在努力變得更好的時候，其實很難完全體會。我不會貶低這些成就，但明天我還是得起床，繼續投入訓練與比賽。」杜蘭特說。