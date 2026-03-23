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NBA／「被討厭也是成功的一部分」 亞歷山大享受敵意：詹姆斯也一樣

聯合新聞網／ 綜合外電報導
亞歷山大。 新華社
亞歷山大。 新華社

來自加拿大的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在近年來已公認為聯盟最頂尖球員之一，特別是在上季拿下總冠軍與FMVP後，本季依舊延續驚人狀態，在球隊傷兵不斷的情況下，推動雷霆向更高目標邁進。

當被問到目前聯盟中對他與雷霆逐漸增加的「敵意與反感」，亞歷山大展現成熟態度，坦言自己反而十分享受這樣的氛圍。

「NBA歷史上的每個球員，都會經歷一段從被喜歡到被討厭的過程，」他表示，「像詹姆斯（LeBron James）也曾被討厭，但看看他為這項運動所做的一切。這就是比賽的一部分，我很享受，這是我小時候夢想過的情境。」

他進一步強調，真正的關鍵不在於言語，而是在場上的實際表現。「現在的差別是，你不能只是說說而已，你必須上場證明自己。要在世界最頂級的聯盟裡，成為最有價值的球員，而且每一晚都做到。你可以說很多，但最終還是要用表現去兌現，這才是我立足的根本。」

本季至今，亞歷山大已出賽57場，場均攻下31.8分6.6助攻4.5籃板，依然是年度MVP的強力人選。隨著例行賽進入尾聲，他的表現無疑將左右雷霆衛冕大業的競爭力。

在鎂光燈與外界聲浪之中，亞歷山大選擇正面迎擊，將質疑轉化為動力。對他而言，被討厭不再是負擔，而是邁向偉大過程中不可或缺的一環。

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