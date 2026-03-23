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NBA／全員健康重拾爭冠氣勢 金塊悍將復出豪言：沒有人能擊敗我們

聯合新聞網／ 綜合外電報導
華森今天傷癒回歸。 美聯社
華森今天傷癒回歸。 美聯社

金塊在主場以128比112大勝拓荒者，此役不僅是一場氣勢十足的勝利，更象徵球隊終於迎來久違的完整陣容。剛從腿後肌傷勢中完全康復復出的華森（Peyton Watson），賽後更是信心滿滿，對球隊未來發出強勢宣言。

「我們知道自己是一支很棒的球隊，已經很久沒有全員到齊了，」華森直言，「只要我們保持健康，我認為聯盟裡沒有人能擊敗我們。」

這場比賽是金塊自11月12日以來，首次全員健康出戰。整個賽季球隊飽受傷病困擾，多名主力輪番缺陣，影響整體戰力與穩定性。葛登（Aaron Gordon）長期受到腿後肌問題影響，約柯奇（Nikola Jokic）與強森（Cam Johnson）則一度因膝傷缺席重要賽事，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）也因小腿傷勢錯過部分比賽。

華森本人也因腿後肌拉傷缺席長達7週，如今復出首戰就展現充沛活力與自信，成為球隊氣勢的重要推手之一。一位金塊助理教練表示：「華森的能量對我們很重要，不只是數據，而是整體節奏與防守強度，他的回歸讓球隊更完整。」

此役金塊在約柯奇的帶領下，全隊攻守流暢，多點開花，迅速掌握比賽節奏，最終以16分之差輕鬆收下勝利。隨著陣容逐漸完整，球隊也重新找回爭冠應有的競爭力。

目前例行賽僅剩10場，金塊戰績44勝28敗，暫居西區第5。隨著季後賽腳步逼近，如何維持健康狀態，將成為球隊能否再度衝擊總冠軍的關鍵。

華森也強調，球隊現在最重要的是保持穩定：「我們經歷了很多起伏，但現在大家都回來了。我們只需要繼續磨合，把狀態維持住，為接下來的挑戰做好準備。」

從低潮傷病潮中走出，金塊在關鍵時刻迎回完整戰力，若能延續此戰表現，他們無疑將成為季後賽最不容忽視的強權之一。

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