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NBA／大傷復出狀態起伏 泰托姆坦言仍在找節奏：不能急著一次到位

聯合新聞網／ 綜合外電報導
泰托姆(左)回歸後仍在找節奏。 美聯社
泰托姆(左)回歸後仍在找節奏。 美聯社

塞爾蒂克在主場以102比92不敵灰狼，此役焦點落在剛從重大傷勢復出的主將泰托姆（Jayson Tatum）身上。面對近期表現起伏不定的狀態，這位明星前鋒賽後坦率承認，自己仍在努力找回熟悉的比賽節奏。

「當下真的很難受，你會試著不要去想太多，只想做回原本的自己，找回熟悉的感覺，」泰托姆在賽後受訪時表示，「我不是超人，所以這一切一定需要時間。或許隔天回頭看，我可以對自己多一點寬容，但在比賽當下，真的會感到沮喪。」

泰托姆是在上季NBA季後賽遭遇阿基里斯腱撕裂重傷後，於本月初提前復出。這類傷勢通常需要長時間復健，但他僅用約10個月便重返賽場，展現驚人的恢復能力，也一度讓外界驚嘆。然而，快速回歸的代價，則反映在場上狀態的不穩定。

復出至今8場比賽，泰托姆場均貢獻19.1分，但投籃命中率僅38.8%，三分球命中率更只有29.3%。數據顯示，他雖仍具備一定產出，但效率與穩定性明顯下滑。

此戰對上灰狼，泰托姆手感依舊低迷，全場16投6中僅得16分，且上半場完全沒有得分進帳，進攻端遭到嚴密限制，也成為球隊失利的重要因素之一。

在他缺陣期間，塞爾蒂克仍靠著布朗（Jaylen Brown）打出接近MVP等級的表現，維持競爭力。因此泰托姆回歸後，外界一度討論是否會影響球隊原有節奏。但從目前情況來看，他本人仍專注於調整自身狀態，力求與球隊重新磨合。

一名球隊內部人士在受訪時也透露：「他每天都在努力恢復，不只是身體層面，還有比賽感覺。遭遇這種傷勢之後，心理與節奏的調整同樣關鍵，球隊對他很有耐心。」

泰托姆則強調，自己會一步一步來，不急於求成。「我遭遇的是最嚴重的傷之一，但我在10個月內回來了，而且每場比賽都在進步、慢慢找回感覺。我當然希望一回來就是那個第一隊等級的自己，但那需要時間。」

他補充道：「我當初沒有加速復健過程，所以現在也不能急著要求一切馬上到位。最終一切都會朝好的方向發展。」

儘管目前仍在適應期，泰托姆的態度顯示他對未來依然充滿信心。隨著賽季持續推進，他的狀態能否回升，將成為塞爾蒂克能否在季後賽走得更遠的關鍵因素之一。

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