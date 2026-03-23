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NBA／上一次打國家隊是在U19 雷霆明星中鋒表態想打奧運

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆隊明星中鋒霍姆葛倫。 美聯社
雷霆隊明星中鋒霍姆葛倫。 美聯社

繼火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）後，雷霆隊明星中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）近期也在節目中表態，自己願意代表美國隊參與2028年的洛杉磯奧運。

在前傳奇球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）等人所開設的節目《The Arena》中，霍姆葛倫首先表示，自己願意代表美國參加奧運，他接著解釋：「我認為在任何運動中，最大的榮譽之一就是能夠穿著印有國家隊隊徽的球衣，代表自己的國家參賽。如果你獲得了這樣的機會，就絕不能掉以輕心。這必須是一件極其嚴肅的事情。」

接著，霍姆葛倫補充：「我完全贊成活在當下，享受眼前的事物，但我覺得如果有人說擁有這樣的機會不是一種福氣，那他就是在撒謊。尤其是在我的祖國。」

回顧霍姆葛倫上一次參與國家隊賽事，是在2021年在拉脫維亞由FIBA所舉行的U19籃球世界盃，當時他代表美國隊出戰，場均貢獻11.9分、6.1個籃板、3.3次助攻和2.7次火鍋，最終幫助球隊奪得金牌，個人也拿下MVP獎項。值得一提的是，霍姆葛倫當時在冠軍戰的對手正是由溫班亞瑪（Victor Wembanyama）所率的法國隊。

下一屆2028奧運對於地主美國來說意義重大，不僅是因為其主辦國身份，而且隨著其他國家籃球實力的大幅進步，比賽的競爭強度勢必會進一步提升，能夠在如此激烈的賽事中，當著全國人民的面前取得金牌，是一件再好不過的事。曾斬獲4屆奧運金牌的杜蘭特，也在先前透露，自己願意代表美國隊「再戰一年」，爭取隊史第18面奧運籃球項目金牌。

Kevin Durant 雷霆 霍姆葛倫

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