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NBA／生涯總得分榜超越喬丹 KD指現役「這2人」會超越自己

聯合新聞網／ 綜合報導
「KD」杜蘭特。 法新社
「KD」杜蘭特。 法新社

休士頓火箭球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）在昨天寫下生涯里程碑，他以生涯累積3萬2293分，超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的3萬2292分，榮登NBA歷史總得分榜第5。而他稍早在一檔節目中坦言，在不久的將來，會有2名球星會在這份排行榜上超越他，這2人分別是湖人球星唐西奇（Luka Doncic）、灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）。

在與經紀人克萊曼（Rich Kleiman）所開設的節目《Boardroom》中，杜蘭特說道：「像唐西奇（和愛德華）這樣的球員還有很多正在成長階段。他們正在達到當年我和詹姆斯（LeBron James）、布萊恩（Kobe Bryant）在那個年紀所取得的成就。我只是希望，對他們來說，那一刻，就像我超越那些年輕時所仰慕的偉大球員一樣。你明白我的意思嗎？我希望我能以這種方式對比賽產生影響。」

現年27歲的唐西奇，來自斯洛維尼亞，目前是2020年代至今聯盟中得分最高的球員，本賽季他以場均得分33.4分領跑全聯盟；24歲的愛德華其個人表現也不遑多讓，他在本賽季場均得到29.5分，為個人職業生涯新高，並且是聯盟史上最年輕三分球命中數達標1000顆的球員。

此外，杜蘭特還在節目中談到自己即將面臨「高掛球鞋」的心境，他表示：「總有一天，這裡不再適合我，而我們正一步步接近那個時刻。隨著賽季接近尾聲，想到這一點，真是令人感慨萬千。我一生都在做（籃球）這件事，每一天都是如此。這已經成為我生活的一部分。我的生活重心就是籃球。所以，想到自己只能再打幾年，我必須開始為下一個階段做好準備。」

Kevin Durant Luka Doncic Anthony Edwards

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