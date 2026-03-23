NBA／取消技術犯規讓唐西奇逃過一劫 名嘴痛批聯盟「太荒謬」

NBA官方在今日正式宣布，將取消湖人球星唐西奇（Luka Doncic）在昨日比賽被判罰的技術犯規，讓他得以免於禁賽處分。不過，聯盟該作法卻遭到NBA名嘴貝勒斯（Skip Bayless）抨擊，他認為衝突的起因是唐西奇所挑起的，並直呼這決定簡直「太荒謬」。

根據NBA規定，任何球員單季累積16次技術犯規就要禁賽1場，之後每增加2次技術犯規就要禁賽1場。昨天比賽，唐西奇第三節尾聲和魔術中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）發生口角，雙雙吞下技術犯規，這是唐西奇本季第16次技術犯規。不過聯盟在今天公布，將取消唐西奇的技術犯規，他也逃過面臨禁賽的命運，而畢塔吉的份也跟著一併消除

貝勒斯在社群媒體X上寫道，「唐西奇的那個技術犯規被撤銷了？太荒謬了。很明顯是他先挑釁畢塔吉，畢塔吉也還擊了，然後唐西奇又把事態升級到了對方半場，但NBA顯然不想失去他們收視率和票房號召力最大的球員。一個可以對每個判罰都據理力爭的球員。」

當時湖人魔術賽後，雙方在記者會上各自發表衝突事件的見解，唐西奇在會上透露，畢塔吉不僅不尊重他的家人，還用塞爾維亞語說了些粗俗的話；畢塔吉則駁斥了唐西奇的指控，並明確表示是他先挑起的垃圾話，還提到了他的母親。湖人球團在比賽結束不久也提出申訴，今天也終於得到他們想要的結果。