NBA／唐斯強勢締造紐約雙十里程碑 尼克痛宰巫師豪取6連勝

紐約尼克在主場上演一場火力全開的進攻秀，當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）以全能表現帶領球隊，以145比113痛擊華盛頓巫師，不僅收下近期6連勝，也讓自己寫下隊史重要紀錄。

此役唐斯僅出賽26分鐘，13投9中高效率轟下26分16籃板3助攻，再度繳出雙十成績。根據球隊統計，他成為自大衛李（David Lee）之後，隊史首位連續兩個賽季累積至少50次雙十表現的球員，正式在尼克歷史中留下姓名。

賽後談到這項里程碑，唐斯表示：「能夠成為這支歷史悠久球隊的一部分，並與那些傳奇名字並列，對我來說意義重大。但更重要的是我們正在贏球，這才是我最在意的事情。」

尼克本場比賽從開局就掌握節奏，上半場以68比52領先，進入下半場後更是火力全面釋放，兩節狂轟77分，最終將比分差距擴大至超過30分。全隊命中率高達58.5%，三分球命中率53%，罰球更是19投18中，展現極致進攻效率。

除了唐斯之外，布朗森（Jalen Brunson）貢獻23分，哈特（Josh Hart）三分球3投全中拿下16分，布里吉斯（Mikal Bridges）則有14分與6助攻的穩定輸出。替補上場的羅賓森（Mitchell Robinson）同樣高效，17分鐘內5投全中攻下10分並抓下10籃板，完成雙十表現。

值得一提的是，年輕後衛科萊克（Tyler Kolek）在大比分領先時登場約5分半鐘，4投全中包含3記三分球攻下11分。更驚人的是，他稍早才在尼克G聯盟球隊單場轟下42分，展現極佳手感。賽後他笑說：「今天一整天都感覺籃框特別大，我只是順著節奏出手。」

巫師方面持續低迷，目前已經吞下16連敗。哈迪（Jaden Hardy）命中7記三分球攻下25分為全隊最高，吉爾（Anthony Gill）則貢獻18分，但整體戰力仍難以抗衡尼克的全面攻勢。

尼克在第四節一度將領先擴大至33分，最終輕鬆收勝，並將對巫師的對戰連勝場次推進至12場，為隊史交手第二長對戰連勝紀錄。回顧歷史，尼克曾在1992年至1995年間對巫師締造過15連勝。

此外，巫師本場缺少前鋒夏帕尼（Justin Champagnie），他因前一場對雷霆比賽中捲入衝突並延伸至觀眾席，而遭聯盟禁賽一場。

本季初期唐斯在新任體系下曾一度掙扎，但近期已逐漸找回節奏。在這波6連勝期間，他場均可攻下24.5分，投籃命中率接近58%，另有12.2籃板與3.7助攻，成為尼克穩步前進的核心引擎。

目前尼克戰績提升至47勝25敗，正逐步逼近東區第二的位置，對衛冕強權波士頓塞爾提克形成壓力。對於球隊近期表現，主帥表示：「我們開始打出團隊籃球，唐斯在攻防兩端都帶來巨大影響，他讓整支球隊更有競爭力。」

隨著季後賽腳步逼近，尼克的冠軍企圖愈發明確，而唐斯的穩定輸出與統治力，無疑將成為球隊能否走得更遠的關鍵。