NBA／不是MVP熱門人選！「真理」皮爾斯替小老弟布朗抱不平

塞爾蒂克當家球星布朗（Jaylen Brown）在本賽季繳出生涯年數據，並率領球隊取得東區第2的佳績。然而，在今年年度MVP的討論中，他卻多次被忽略，這讓前塞爾蒂克傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）為此抱不平，認為這位明星前鋒沒有得到他應有的讚譽。

在今日塞爾蒂克主場迎戰灰狼隊的比賽前，這位波士頓傳奇人物在媒體面前發表講話，稱讚布朗今年取得的優異成績，「布朗本季的表現堪稱MVP等級，他幾乎整個賽季都表現得如此出色，人們卻鮮少提及。在職業生涯的第10個賽季還能提升自己的水平，這非常了不起，因為大多數球員在職業生涯的第4年或第5年就已經基本定型了。」皮爾斯說。

皮爾斯隨後更強調：「看到他現階段的成長，很遺憾他沒有像他應得的那樣進入MVP的討論範圍。」

球隊另一位主將泰托姆（Jayson Tatum）在去年NBA季後賽中，遭遇嚴重的阿基里斯腱撕裂傷，隨後宣布賽季報銷；再加上奪冠班底哈勒戴（Jrue Holiday）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、霍福特（Al Horford）和柯內特（Luke Kornet）等人在休賽季離隊。當時所有外界專家、球評一致認為，對「綠衫軍」而言，本季應該是準備「放推」的一季。

泰托姆（右）在近期傷癒復出，仍在找回自身狀態。 法新社

但最終，正是布朗挺身而出，率領塞爾蒂克隊取得了意想不到的成功賽季，他不僅奉獻了一個精彩賽季，場均貢獻職業生涯新高的28.5分，外加7籃板和5.2助攻，還幫助球隊取得47勝23敗的戰績，目前位居東區第2僅次龍頭活塞。正如皮爾斯所述，鑒於這樣出色的表現，布朗應被選入MVP討論名單中的前幾順位。

在近期的MVP討論熱門人選中，前3位分別是雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、湖人唐西奇（Luka Doncic）以及馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。當然，其他球星包含約柯奇（Nikola Jokic）、康寧漢（Cade Cunningham）等人也是強力競爭者。