快訊

紐約機場客機、消防車相撞！網傳有人員死傷 機頭撞爛畫面曝

彰化男屍遭挖眼虐殺…民俗專家曝用意 少算這一步破功

高中生可外出午餐嗎？建中、中一中可以 新竹高中提案再掀討論

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／不是MVP熱門人選！「真理」皮爾斯替小老弟布朗抱不平

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗。 法新社
布朗。 法新社

塞爾蒂克當家球星布朗（Jaylen Brown）在本賽季繳出生涯年數據，並率領球隊取得東區第2的佳績。然而，在今年年度MVP的討論中，他卻多次被忽略，這讓前塞爾蒂克傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）為此抱不平，認為這位明星前鋒沒有得到他應有的讚譽。

在今日塞爾蒂克主場迎戰灰狼隊的比賽前，這位波士頓傳奇人物在媒體面前發表講話，稱讚布朗今年取得的優異成績，「布朗本季的表現堪稱MVP等級，他幾乎整個賽季都表現得如此出色，人們卻鮮少提及。在職業生涯的第10個賽季還能提升自己的水平，這非常了不起，因為大多數球員在職業生涯的第4年或第5年就已經基本定型了。」皮爾斯說。

皮爾斯隨後更強調：「看到他現階段的成長，很遺憾他沒有像他應得的那樣進入MVP的討論範圍。」

球隊另一位主將泰托姆（Jayson Tatum）在去年NBA季後賽中，遭遇嚴重的阿基里斯腱撕裂傷，隨後宣布賽季報銷；再加上奪冠班底哈勒戴（Jrue Holiday）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、霍福特（Al Horford）和柯內特（Luke Kornet）等人在休賽季離隊。當時所有外界專家、球評一致認為，對「綠衫軍」而言，本季應該是準備「放推」的一季。

泰托姆（右）在近期傷癒復出，仍在找回自身狀態。 法新社
泰托姆（右）在近期傷癒復出，仍在找回自身狀態。 法新社

但最終，正是布朗挺身而出，率領塞爾蒂克隊取得了意想不到的成功賽季，他不僅奉獻了一個精彩賽季，場均貢獻職業生涯新高的28.5分，外加7籃板和5.2助攻，還幫助球隊取得47勝23敗的戰績，目前位居東區第2僅次龍頭活塞。正如皮爾斯所述，鑒於這樣出色的表現，布朗應被選入MVP討論名單中的前幾順位。

在近期的MVP討論熱門人選中，前3位分別是雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、湖人唐西奇（Luka Doncic）以及馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。當然，其他球星包含約柯奇（Nikola Jokic）、康寧漢（Cade Cunningham）等人也是強力競爭者。

Jaylen Brown Paul Pierce 塞爾蒂克

相關新聞

NBA／173公分河村勇輝在公牛勇敢追夢 薪水僅日本職籃7分之1

芝加哥公牛日籍控衛河村勇輝在克服「右小腿血栓」問題後重返賽場，本季以雙向合約身份加入球隊，儘管成功站上NBA舞台，但他的薪資與過去在日本職籃時期相比出現明顯落差，也讓他的逐夢之路更顯艱辛。

NBA／湖人拚連勝利多！第16次技術犯規被取消 唐西奇躲過禁賽

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）逃過一場禁賽，聯盟取消了昨天他碰魔術隊的技術犯規，讓他明天出戰東區龍頭溜馬隊的比賽仍能出賽。

NBA／氣勢無法擋！肯納德0.6秒轟致勝三分 湖人逆轉魔術豪取9連勝

湖人與魔術的對決再度上演戲劇性結局，雙方近4次交手已有3場比賽在最後一擊分出勝負。繼上季華格納（Franz Wagner）於洛杉磯命中後撤步三分絕殺，以及本季卡特（Wendell Carter Jr.）在客場完成關鍵上籃後，這一次輪到湖人帶走勝利。

NBA／史上第一！詹姆斯例行賽累積1612場 打破派瑞許保持近30年紀錄

美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天迎戰奧蘭多魔術，完成生涯第1612場例行賽，刷新NBA...

NBA／不是MVP熱門人選！「真理」皮爾斯替小老弟布朗抱不平

塞爾蒂克當家球星布朗（Jaylen Brown）在本賽季繳出生涯年數據，並率領球隊取得東區第2的佳績。然而，在今年年度MVP的討論中，他卻多次被忽略，這讓前塞爾蒂克傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）為此抱不平，認為這位明星前鋒沒有得到他應有的讚譽。

NBA／唐斯強勢締造紐約雙十里程碑 尼克痛宰巫師豪取6連勝

紐約尼克在主場上演一場火力全開的進攻秀，當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）以全能表現帶領球隊，以145比113痛擊華盛頓巫師，不僅收下近期6連勝，也讓自己寫下隊史重要紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。