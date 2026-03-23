NBA／沒愛德華卻贏綠衫軍 灰狼終結在波士頓18連敗

2005年後就不曾在波士頓贏過塞爾蒂克隊，灰狼隊今天總算嘗到久違的勝場，在海蘭德（Bones Hyland）23分、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）19分發揮下，第四節打出16：0的瘋狂攻勢甩開「綠衫軍」糾纏，以102：92終結在波士頓的對戰18連敗。

超過20年不曾在波士頓奪勝，海蘭德說：「這聽起來真不對勁，那時我才5歲，太瘋狂了。」

灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）因右膝傷勢連4場缺陣，首節團隊僅拿14分，不過第二節打出33：21的單節攻勢，半場打完反以47：44超前。

上半場得分掛蛋的塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）第三節回神，單節攻下13分，助「綠衫軍」帶著77：76微幅優勢進入決勝節，但右腳踝扭傷缺陣2場歸隊的灰狼里德（Naz Reid）全場11分有8分集中在決勝節，帶動灰狼打出一波16：0的海嘯攻勢，讓灰狼終結在TD花園球場的連敗。

多森姆（Ayo Dosunmu）為灰狼貢獻17分、8籃板、6助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）也贊助14籃板和9分，成灰狼爆冷贏球功臣。

挑戰5連勝失利的塞爾蒂克以布朗（Jaylen Brown）29分最高，泰托姆16分，懷特（Derrick White）15分。