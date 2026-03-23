NBA／173公分河村勇輝在公牛勇敢追夢 薪水僅日本職籃7分之1

芝加哥公牛日籍控衛河村勇輝在克服「右小腿血栓」問題後重返賽場，本季以雙向合約身份加入球隊，儘管成功站上NBA舞台，但他的薪資與過去在日本職籃時期相比出現明顯落差，也讓他的逐夢之路更顯艱辛。

根據薪資網站資料顯示，河村勇輝2025-26賽季的基本年薪為35萬4794美元（約台幣1140萬）。由於雙向合約的身份，他需要在NBA芝加哥公牛與G聯盟附屬球隊之間來回調度，持續爭取穩定出賽機會。

回顧上季效力曼菲斯灰熊的新秀年，河村勇輝當時的薪資為57萬8577美元（約台幣1860萬），仍高於目前在公牛的收入。然而若與他在日本職籃時期相比，差距更加驚人。

現年24歲的河村勇輝在2023-24賽季效力橫濱海盜期間，他年收入約達到250萬美元（約台幣8027萬），意味著他目前在NBA的薪資只有當時的7分之1。

河村勇輝曾在2023年榮獲日本B聯盟最有價值球員，當時他在橫濱海盜展現全面身手，奠定亞洲頂級控衛地位。然而選擇挑戰NBA後，他必須從基層重新開始。對此他在近期受訪時坦言：「薪水不是我現在最在意的事情，我想證明自己可以在這個聯盟生存，這才是最重要的。」

相較之下，另一名日本球員渡邊雄太則是在長年追夢後選擇回到日本發展。據報導，他本季效力千葉噴射機的稅後收入最高可達500萬美元（約台幣1.6億），不僅高於許多NBA球員的實際到手薪資，甚至接近聯盟平均薪資水準。這也凸顯不同職涯選擇所帶來的巨大經濟差異。

受制於身高影響，河村勇輝在公牛的上場機會仍相當有限。11場出賽中，他場均上場11分鐘，繳出3.0分、1.9籃板與2.9助攻的成績，投籃命中率33.3%，三分命中率31.3%。雖然數據不算亮眼，但相較於上季在灰熊的出場時間，他本季已經獲得接近3倍的上場機會。

身高僅5呎7吋（約173公分）的河村勇輝，目前是NBA現役最矮的球員。面對聯盟頂級運動能力與身材條件，他坦言挑戰極大：「在這個聯盟，每一個對位都很困難，我必須用速度和視野判斷來彌補身材上的不足。」

公牛教練團也對他的態度給予肯定。一名球隊人員表示：「他的比賽閱讀能力與拚勁非常出色，我們相信只要持續適應，他可以在球隊中找到自己的角色。」

儘管薪資縮水、競爭激烈，河村勇輝仍選擇留在NBA追逐夢想。在有限的上場時間中，他正一步步證明，即使身材與條件不占優勢，也能在世界最高殿堂中爭取屬於自己的一席之地。