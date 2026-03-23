NBA／回顧與「勇士元老」格林交談細節 庫明加：只是在敘舊

亞特蘭大老鷹前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）昨天首度在交易後迎戰老東家勇士，他發揮不佳僅拿2分，不過老鷹最後還是以126：110大勝對手。儘管過去在勇士時有許多痛苦回憶，但他仍在比賽中顯現與勇士老隊友們的深厚情誼，當他被記者問到在賽後與勇士老將格林（Draymond Green）的深談，庫明加表示，他跟格林是很好的兄弟，2人單純是在敘舊。

本場比賽，雙方在前兩節打得難分難捨，老鷹半場打完僅以63：61取得些微領先。不過，易籃後勇士進入得分荒，單節18投僅7中，而老鷹在主控麥凱倫（CJ McCollum）拿下15分帶領下打出39：20攻勢，帶著102：81優勢進入決勝節，末節將領先擴大至28分，也讓比賽提前失去懸念。

庫明加（右）過去在勇士時期與格林（左）並肩作戰。 法新社

老鷹全隊一共5人得分上雙，丹尼爾斯（Dyson Daniels）17投12中攻下全隊最高28分，麥凱倫則是16投10中挹注23分。至於前一場對獨行俠表現不錯的庫明加，本場比賽對決勇士卻顯得「近鄉情怯」，替補出發22分鐘，9投1中僅拿2分，另留下4籃板、2助攻、1抄截數據，雖發揮不佳，但他在賽後仍不忘與前隊友互動致意，除了與柯瑞（Stephen Curry）交談許久外，庫明加與格林間的互動也是該場比賽的另一大焦點。

賽後當被問到和格林說了些什麼時，庫明加在採訪中說道：「那是我以前的老隊友、我的前輩（OG），你知道我和格林之間的情誼一直都在，我們的兄弟情誼一直都在。我們只是在敘舊而已。」

本賽季，庫明加場均貢獻12.3分、6.1籃板和2.5助攻，投籃命中率為46.5%、三分球命中率為35.3%。他所在的老鷹隊近期狀態火熱，在最近的13場比賽中豪取12勝。庫明加認為自己融入得非常好，且球隊正產生極佳的化學反應。對於兩隊戰術要求的差異，他認為無論在哪裡，核心目標始終只有一個，那就是「贏球」。「我們擁有一群極具天賦的球員，大家已經產生了化學反應。對我和隊友來說，現在最重要的就是如何不斷累積勝場，在東區排名中佔據更有利的位置。」他補充。