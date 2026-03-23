NBA／雷霆二當家本季因傷只打26場 回歸時間定在後天對76人

今天根據《ESPN》報導，過去5週飽受右腿筋拉傷困擾的雷霆二當家「J-Dub」威廉斯（Jalen Williams），現已從傷病名單中移除，將在球隊週二客場挑戰費城76人隊的比賽中復出。

威廉斯本季受傷病所苦，這位上賽季入選年度最佳第三隊的球星，本賽季至今只打了26場比賽，因傷打打停停的他數據也跟著下滑，場均17.5分、4.7籃板、5.4助攻，投籃命中率47.9%，三分球命中率更是跌到生涯新低的31.3%。雷霆隊希望威廉斯能夠在季後賽開始前找回節奏，在季後賽開戰前，雷霆還剩11場比賽要打。

上賽季末段，威廉斯遭遇右手腕舟月韌帶撕裂傷（torn scapholunate ligament），為了接著到來的季後賽，他將修復手術的時程延後，儘管需要頻繁注射止痛針，但威廉斯似乎不受影響，在季後賽場均貢獻21.4分、5.5個籃板和4.8次助攻，幫助雷霆拿下球隊改名後首座NBA總冠軍。然而，由於帶傷硬打，讓他的傷勢復原狀況不盡理想，該傷勢也跟著延續到2025-26賽季，使他缺席了本季初段的前19場比賽。

在手腕傷勢康復後，威廉斯又遭遇新的傷勢，在今年1月18日客場120：122敗給熱火隊的比賽中拉傷右腿筋，讓他缺席了接下來的10場比賽。隨後，威廉斯在2月10日對湖人隊的比賽中復出，兩天後他的腿筋傷勢進一步加重，他在對太陽比賽上場20分鐘內，12投11中得到28分，之後因傷勢過重，他一瘸一拐地離開球場。之後便再無出賽紀錄。

儘管二當家持續缺陣，但目前雷霆隊成績依舊不受影響，取得56勝15敗、排在全聯盟第1。如今，威廉斯終於有望在季後賽前迎來回歸，屆時先發5人組合亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）、哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）、多特（Luguentz Dort）和威廉斯將能夠合體。