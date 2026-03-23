快訊

衛生紙之亂又來了？日本民眾憂戰爭開始搶囤貨 官方呼籲冷靜

油價漲！卓榮泰竟稱「民眾要跟中油說謝謝」 蔣萬安一句話狠酸

黃立成資產蒸再發9.6億！真實反映曝光 網封神「行走的提款機」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／約柯奇本季第35度大三元 金塊斷拓荒者連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約柯奇奪下本季第35次的「大三元」。 路透社
約柯奇奪下本季第35次的「大三元」。 路透社

金塊隊「大三元製造機」約柯奇（Nikola Jokic）今天再度寫紀錄，面對拓荒者隊他攻下22分、14籃板、14助攻，以本季第35次的「大三元」率金塊以128：112贏球，收下近4戰的第3勝，也止住拓荒者的3連勝。

兩隊今天開賽都有火熱手感，開賽前6分鐘三分線都是10投7中，得分雙雙飆破40分。金塊當家後衛穆雷（Jamal Murray）和隊友強森（Cam Johnson）上半場各進4記三分彈，助隊半場打完取得75：69領先。第三節約柯奇、葛登（Aaron Gordon）和強森外線齊發，助隊打出一波11：0猛攻奠定勝基。

穆雷今天和約柯奇同樣進帳22分，約柯奇令出現5失誤但瑕不掩瑜，強森貢獻19分；2月初就因傷勢一路休兵的華森（Peyton Watson）今天也回歸，只上場20分鐘就攻下14分，成金塊7位得分兩位數的球員之一。

金塊教練艾德曼（David Adelman）提到，華森防守很有一套，復出後的上場時間會先控管。

拓荒者以阿夫迪賈（Deni Avdija）23分最高，克林根（Donovan Clingan）貢獻18分。

艾德曼 強森 拓荒者

延伸閱讀

NBA／氣勢無法擋！肯納德0.6秒轟致勝三分 湖人逆轉魔術豪取9連勝

NBA／杜倫23分助活塞擊退勇士 波爾辛吉斯又因傷提前退場

湖人三月瘋10勝1敗 誰該把籃球吞下去！

NBA／唐西奇飆40分準大三元 湖人雙殺火箭收下7連勝

相關新聞

NBA／湖人拚連勝利多！第16次技術犯規被取消 唐西奇躲過禁賽

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）逃過一場禁賽，聯盟取消了昨天他碰魔術隊的技術犯規，讓他明天出戰東區龍頭溜馬隊的比賽仍能出賽。

NBA／氣勢無法擋！肯納德0.6秒轟致勝三分 湖人逆轉魔術豪取9連勝

湖人與魔術的對決再度上演戲劇性結局，雙方近4次交手已有3場比賽在最後一擊分出勝負。繼上季華格納（Franz Wagner）於洛杉磯命中後撤步三分絕殺，以及本季卡特（Wendell Carter Jr.）在客場完成關鍵上籃後，這一次輪到湖人帶走勝利。

NBA／史上第一！詹姆斯例行賽累積1612場 打破派瑞許保持近30年紀錄

美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天迎戰奧蘭多魔術，完成生涯第1612場例行賽，刷新NBA...

NBA／雷霆二當家本季因傷只打26場 回歸時間定在後天對76人

今天根據《ESPN》報導，過去5週飽受右腿筋拉傷困擾的雷霆二當家「J-Dub」威廉斯（Jalen Williams），現已從傷病名單中移除，並將在球隊週二客場挑戰費城76人隊的比賽中復出。

NBA／約柯奇本季第35度大三元 金塊斷拓荒者連勝

金塊隊「大三元製造機」約柯奇（Nikola Jokic）今天再度寫紀錄，面對拓荒者隊他攻下22分、14籃板、14助攻，以本季第35次的「大三元」率金塊以128：112贏球，收下近4戰的第3勝，也止住拓荒者的3連勝。

NBA／雷霆巫師「全武行」處分公布！夏帕尼、米契爾禁賽 另3人被罰款

雷霆隊昨天於客場132：111戰勝巫師的比賽中，在上半場末段雙方爆發激烈肢體衝突，導致共計4名球員遭到驅逐。聯盟在今天隨即公布懲處，針對參與事件的球員處以禁賽和罰款，雷霆後衛米契爾（Ajay Mitchell）、巫師前鋒夏帕尼（Justin Champagnie）被禁賽1場；雷霆中鋒威廉斯（Jaylin Williams）遭罰5萬美元（約新台幣160萬元），雷霆後衛華勒斯（Cason Wallace）以及巫師前鋒吉爾（Anthony Gill）分別被罰款3.5萬美元（約新台幣112萬元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。