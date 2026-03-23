NBA／約柯奇本季第35度大三元 金塊斷拓荒者連勝

金塊隊「大三元製造機」約柯奇（Nikola Jokic）今天再度寫紀錄，面對拓荒者隊他攻下22分、14籃板、14助攻，以本季第35次的「大三元」率金塊以128：112贏球，收下近4戰的第3勝，也止住拓荒者的3連勝。

兩隊今天開賽都有火熱手感，開賽前6分鐘三分線都是10投7中，得分雙雙飆破40分。金塊當家後衛穆雷（Jamal Murray）和隊友強森（Cam Johnson）上半場各進4記三分彈，助隊半場打完取得75：69領先。第三節約柯奇、葛登（Aaron Gordon）和強森外線齊發，助隊打出一波11：0猛攻奠定勝基。

穆雷今天和約柯奇同樣進帳22分，約柯奇令出現5失誤但瑕不掩瑜，強森貢獻19分；2月初就因傷勢一路休兵的華森（Peyton Watson）今天也回歸，只上場20分鐘就攻下14分，成金塊7位得分兩位數的球員之一。

金塊教練艾德曼（David Adelman）提到，華森防守很有一套，復出後的上場時間會先控管。

拓荒者以阿夫迪賈（Deni Avdija）23分最高，克林根（Donovan Clingan）貢獻18分。