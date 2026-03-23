NBA／雷霆巫師「全武行」處分公布！夏帕尼、米契爾禁賽 另3人被罰款

雷霆隊昨天於客場132：111戰勝巫師的比賽中，在上半場末段雙方爆發激烈肢體衝突，導致共計4名球員遭到驅逐。聯盟在今天隨即公布懲處，針對參與事件的球員處以禁賽和罰款，雷霆後衛米契爾（Ajay Mitchell）、巫師前鋒夏帕尼（Justin Champagnie）被禁賽1場；雷霆中鋒威廉斯（Jaylin Williams）遭罰5萬美元（約新台幣160萬元），雷霆後衛華勒斯（Cason Wallace）以及巫師前鋒吉爾（Anthony Gill）分別被罰款3.5萬美元（約新台幣112萬元）。

該場比賽的衝突點發生在次節末段還剩27秒時，巫師夏帕尼在準備回防時，與雷霆威廉斯發生推擠，雙方互不相讓，爆發第一波的對峙衝突。正當裁判介入試圖隔開2人時，雷霆隊的米契爾突然衝向前方，夏帕尼隨後順勢推了米契爾一把，此舉徹底點燃他的怒火，場面瞬間失控。在混亂中，巫師隊33歲老將吉爾本意試圖平息風波，未料卻在推擠中失去重心被推翻在地，雷霆隊的威廉斯、米契爾以及華勒斯3人順勢壓上。

後經過裁判漫長的回放審查和確認，夏帕尼和威廉斯各被判2次技術犯規並被驅逐出場；米契爾和華勒斯各被判1次技術犯規也被驅逐出場。儘管雷霆下半場少了3名可用之兵，但靠著一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場40分帶領下，最終仍以21分差大勝巫師。

夏帕尼將在今日巫師客場挑戰尼克的比賽中執行禁賽處罰，至於米契爾將在明日雷霆客場挑戰費城76人的比賽中執行禁賽處罰。