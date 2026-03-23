NBA／史上第一人！洛培茲締造聯盟首見特殊紀錄 透露轉型心路歷程

在昨日快艇擊敗獨行俠的比賽中，老將中鋒洛培茲（Brook Lopez）寫下個人生涯重要里程碑，他不僅成為NBA史上第10位達成生涯18000分與2000次阻攻的球員，更進一步締造前所未有的紀錄。

根據統計，洛培茲成為聯盟歷史上唯一同時累積18000分、2000阻攻與1000顆三分球的球員，展現其橫跨禁區與外線的獨特球風。

這項成就對於已征戰聯盟第18個賽季的洛培茲而言格外珍貴。賽後他談到了對於自身角色轉變的心路歷程。

「我隨時準備好為球隊做任何需要我做的事，」洛培茲表示，「這是我職業生涯的一貫作風，在快艇隊也不例外。無論角色如何調整，我始終保持同樣的訓練量，所以我很清楚當機會來臨時，我已經做好了萬全準備。」

回顧洛培茲的職業生涯，他最令人稱道的轉變，莫過於成功將自己從傳統低位中鋒轉型為具備外線威脅的現代型長人。在生涯前8個賽季，他總共只出手31次三分球，但隨著聯盟風格轉變，他迅速調整打法，蛻變為聯盟最具威脅的外線長人之一。

過去他受訪時就曾透露自己這段轉型背想法。「那時我們意識到自己必須變得更好，我們終於花時間坐下來討論：『好，如果要進步，該怎麼做？』當時我意識到自己有大量時間是在外圍活動，如果能在那裡提供威脅，就能帶給球隊更大的幫助。」

如今，洛培茲不僅在進攻端拉開空間，更在防守端持續展現護框能力，成為快艇攻守體系中不可或缺的一環。他的外線火力與禁區防守，正是球隊本季能夠強勢反彈的重要關鍵。

快艇本季開局一度陷入低潮，前27場僅取得6勝21敗，但隨著賽季推進逐漸找回節奏，目前戰績回升至34勝36敗，站穩附加賽席位，全力爭取季後賽門票。