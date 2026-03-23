NBA／湖人拚連勝利多！第16次技術犯規被取消 唐西奇躲過禁賽

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）逃過一場禁賽，聯盟取消了昨天他碰魔術隊的技術犯規，讓他明天出戰東區龍頭溜馬隊的比賽仍能出賽。

根據NBA規定，任何球員單季累積16次技術犯規就要禁賽一場，之後每增加2次技術犯規就要禁賽一場，唐西奇昨天第三節尾聲和魔術中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）發生口角，雙雙吞下技術犯規，這是唐西奇本季第16次技術犯規。

兩人賽後對於言語交鋒各執一詞，唐西奇指出畢塔吉用塞爾維亞語說出攻擊他家人的話，讓他忍無可忍；畢塔吉指出，是唐西奇先用塞爾維亞語說了「非常不恰當的話」，侮辱了他的家人，只不過是回敬而已。

唐西奇有提到，希望聯盟取消技術犯規，湖人在比賽結束不久也提出申訴，今天也得到「紫金軍團」想要的結果。

唐西奇NBA生涯初期在獨行俠曾兩度單季被吹16次技術犯規，不過第16次技術犯規都被取消，這次又躲過禁賽，明天將率湖人挑戰10連勝。