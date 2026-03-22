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NBA／葛蘭德狂砍「41-11」鬼神數據 比肩快艇隊史3大球星

聯合新聞網／ 綜合報導
快艇隊後衛葛蘭德。 美聯社
快艇隊後衛葛蘭德。 美聯社

快艇隊後衛葛蘭德（Darius Garland）今天在交手獨行俠的比賽中，全場狂砍「41-3-11」數據，還飆進8記三分彈，幫助球隊最終在延長賽中以138：131擊敗獨行俠。賽後，葛蘭德也成為繼哈登（James Harden）、保羅（Chris Paul）和威廉斯（Lou Williams）後，第4位快艇隊史完成至少40分、10助攻的球員。

快艇在上半場打完以9分落後對手，他們在易籃後急起直追，在四節正規時間結束前，靠著雷納德（Kawhi Leonard）在終場前19.1秒投進一顆拋投將比分扳平至122：122。隨後，快艇隊在延長賽打出16：9攻勢成功反超，最終以7分差氣走獨行俠。

此役，葛蘭德上場39分鐘，全場24投15中，砍下41分、3籃板和11助攻，其中包括8記三分球。雷納德也有34分、3籃板、5助攻進帳，外帶2抄截和1火鍋，發揮全面。憑藉出色表現，葛蘭德在賽後也以41分、11助攻的數據，成為快艇隊史第4位能夠達標「40-10」球員，前三位達成此紀錄的球員分別是哈登、保羅和威廉斯。

自從今年交易截止日加盟快艇以來，葛蘭德的表現令人印象深刻，在轉戰快艇9場比賽中，他場均得到21.4分，投籃命中率逼近5成，還有7助攻和2.3籃板。

除了葛蘭德外，快艇陣中另一位球員洛培茲（Brook Lopez）也在今天寫下難得紀錄，他本場比賽拿下10分、9籃板、2助攻，賽後寫下生涯新頁，洛培茲成為第10位達成1萬8千分與2千個火鍋的球員，更是史上唯一同時擁有1萬8千分、2千火鍋與1千顆三分球的球員。

快艇 James Harden Chris Paul

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