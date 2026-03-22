NBA／詹皇喜提新座駕 砸30萬美金購入邁巴赫「S 680」客製版

洛杉磯湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）作為世界上收入數一數二高的運動員，過去曾添購不少豪華跑車。近期根據美媒報導，詹姆斯花費30萬美金（約新台幣9百多萬元）購買一輛客製版本的邁巴赫（Maybach）「S 680」車款，將他的豪華車庫進一步升級。

這輛車型之所以引人注目，原因出在它是客製化打造，該車是透過「MANUFAKTUR」（量身訂製）項目打造的，該項目允許車主完全掌控車輛設計，詹姆斯此次也將個人元素和品味融入到該車款，以彰顯其尊貴不凡地位。

車身外觀採用淺象牙色非金屬漆面，賦予車輛簡潔低調的氣質。內裝方面，座艙採用深色高級材質，與外觀形成鮮明對比。然而，真正亮點在於詹姆斯的個人品牌LOGO，他的皇冠標誌被嵌在頭枕、儀表板乃至車身各處，處處彰顯著車主身份和獨特個性。報導證實，這已經是他定制的兩輛邁巴赫車型之一，另一輛也正在定制中。這顯示他並非只是在收藏車，而是在打造一支只屬於他自己的豪華車隊。

據了解，詹姆斯的車庫擁有價值超過450萬美元（約新台幣1.4億元）的收藏，這些車輛集奢華、性能和個人歷史於一身，他的車庫裡應有盡有，從保時捷（Porsche）「918 Spyder」超級跑車到勞斯萊斯（Rolls-Royce）「幻影」豪華轎車，以及蘭博基尼（Lamborghini）「Aventador Roadster」等訂製車型和多款法拉利（Ferrari）車型。

在詹姆斯所有的收藏中，邁巴赫也佔據著特殊地位，他先前已經擁有一輛邁巴赫「57S」，車牌號碼為「KNG OF OH」，以彰顯他的俄亥俄州（State of Ohio，縮寫為OH）血統，這輛全新的「S 680」傳承了這一經典，並以更加精緻且現代的方式呈現。