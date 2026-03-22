NBA／聯盟擴軍計畫下周表決 美媒透露灰狼、灰熊可能移至東區

聯盟擴軍計畫持續在討論中，在最終定案拍板前，《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）先是在近期節目中透露，如果西雅圖和拉斯維加斯這2座城市確定入主西區聯盟，那灰狼、灰熊這兩支原先的西區隊伍將會遷移至東區，以維持東、西區聯盟隊伍數量的平衡。

NBA擴軍計畫在本賽季引起熱烈討論，原訂下週3月24日、3月25日（美國時間）舉行的聯盟董事會進行正式表決，選址在西雅圖和「賭城」拉斯維加斯擴增2支新球隊。

在《The Old Man and The Three》節目中，查拉尼亞提到：「我和聯盟裡的人聊過，他們說最有可能的是明尼蘇達（灰狼）或孟菲斯（灰熊）。我稍微傾向於明尼蘇達一點，因為明尼蘇達與密爾瓦基（公鹿）、印第安納（溜馬）、芝加哥（公牛）位置很近。」根據查拉尼亞的說法，位於西區的灰狼，與東區幾支球隊如公鹿、公牛和溜馬等球隊位置相距不遠，都是在美國五大湖區域，因此，被認為是最有可能搬遷的球隊。

如果灰狼搬遷，加上西雅圖和拉斯維加斯兩支新球隊，NBA東區、西區聯盟的球隊數量將達到平衡，兩邊達到各16支的規模。「如果你是曼菲斯或紐奧良的球迷，你可能會覺得自己有理由搬遷，孟菲斯當然有理由搬遷。很多人問過我哪支球隊會搬遷，我認為我在報導中已經明確了答案，明尼蘇達或孟菲斯。」查拉尼亞補充。

此外，除了球隊搬遷，聯盟擴增新隊勢必會引發許多需要解決的各種問題，如同查拉尼亞所述，「但還有許多其他問題，例如擴軍選秀以及每支球隊的受保護球員是誰。」