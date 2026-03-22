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NBA／對勇士「復仇之戰」僅拿2分 庫明加談老東家：我們仍是兄弟

聯合新聞網／ 綜合報導
老鷹前鋒庫明加（右）。 法新社
老鷹前鋒庫明加（右）。 法新社

老鷹23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在上個NBA交易截止日與勇士分道揚鑣後，今日在主場首度碰頭老東家，儘管他發揮不佳，但老鷹最終仍以126：110輕取「傷兵滿營」的勇士。賽後，庫明加在接受採訪時明確表示，他現在的重心都放在老鷹身上，至於過去他在勇士「被冰」的慘痛回憶，他則不願多談，僅表示他與前隊友之間關係良好。

在過去的幾個賽季裡，庫明加在勇士主帥柯爾（Steve Kerr）的執教下，打得可謂十分憋屈，不僅上場時間受限，且多次在關鍵時刻遭到棄用。隨後，他與柯爾間的矛盾，更是將他推上了交易談判桌上，在經歷漫長的糾葛後，最後勇士在今年季中交易截止日前發動交易，將庫明加送至老鷹，換回禁區大將「KP」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。

今天是庫明加被交易後首度交手勇士，這場比賽也被外界喻為是「復仇之戰」，本場比賽，老鷹儘管少了當家球星強森（Jalen Johnson）坐鎮，但面對傷兵更多的勇士，他們打得輕鬆寫意，在第三節打出39：20攻勢，將比賽提前定調，終場以16分之差大勝，賞給勇士3連敗。然而，庫明加卻在這場比賽表現不佳，他今天替補上場22分鐘，9投1中僅拿下2分，外帶4籃板、2助攻。

賽後，庫明加接受《The Athletic》記者弗里德爾（Nick Friedell）採訪時說道，「不管他們怎麼說，你想怎麼理解都行，並不擔心過去，我對現狀非常滿意，且狀態良好。我們的目標是實現我們想要的一切，這需要我們全隊共同努力，我認為這將是我和我的隊友們未來工作的重心所在。」他還補充道：「所以，不管別人怎麼說，不管發生了什麼，那都不再是我的問題了。我和我的隊友們正攜手開啟新的篇章，努力在這裡創造一些成就。」

儘管過去在勇士時光過得不怎麼光彩，但庫明加仍對前東家有感情，賽後他擁抱了每一位勇士隊的隊友和教練團，當中包括柯爾。此外，他還與勇士隊超級巨星柯瑞（Stephen Curry）進行深談，顯示兩人好交情。庫明加在最後強調他與前東家間的關係，他說：「我和他們中的大多數人都有聯繫，我們之間仍然保持著深厚的友誼和聯繫，就像兄弟一樣。如果他們需要什麼，我可以隨時打電話給他們，他們也可以隨時打電話給我，我認為這足以說明一切。」

最後，庫明加也強調，「我們的關係非常牢固，歸根究柢，我們仍是兄弟。」

Jonathan Kuminga 勇士 老鷹

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