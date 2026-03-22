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NBA／唐西奇吞第16次技術犯規恐遭禁賽 湖人主帥抱屈：他被言語霸凌

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐西奇(中)吞下第16次技術犯規。 美聯社
唐西奇(中)吞下第16次技術犯規。 美聯社

靠著肯納德（Luke Kennard）終場前0.6秒的致勝三分球，湖人一舉逆轉地主魔術，豪取9連勝。然而這場勝利背後卻暗藏隱憂，球隊核心唐西奇（Luka Doncic）在比賽中吞下本季第16次技術犯規，恐將面臨自動禁賽，影響接下來對決東區龍頭底特律活塞的關鍵戰役。

這次技術犯規發生在第三節，唐西奇與出身喬治亞的魔術中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）發生激烈言語衝突，雙方最終各吞一次技術犯規。然而這一判決也讓唐西奇技術犯規數達到聯盟規定上限，觸發自動禁賽條款。除非聯盟後續撤銷判決，否則他將無法隨隊出征底特律。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）在賽後記者會上透露，球隊已經準備向聯盟提出申訴，並指出事件背後另有隱情。「我們當然會嘗試讓這次技術犯規被撤銷，」瑞迪克表示，「當時場上出現了一些裁判無法理解的語言內容，其中涉及對唐西奇母親的不當言論。」

唐西奇本人也在賽後坦言，情緒失控確實影響了球隊。「我讓球隊失望了，拿到那次技術犯規不是我想要的結果，」他說，「但他當時說如果我們怎樣，他會傷害我的家人。在某些時候，這畢竟是籃球場，我不能什麼都不做，我必須站出來為自己發聲。不過我知道我還是要做得更好，我的隊友都支持我，但今天我確實讓他們失望了。」

儘管可能面臨禁賽，唐西奇在場上的表現依舊火燙。本場比賽他攻下33分，已連續9場比賽得分突破30分，為目前聯盟最長紀錄。

本季他場均貢獻33.4分、7.9籃板、8.4助攻與1.6抄截，投籃命中率47.7%，三分命中率37%，罰球命中率77.2%。此外，他在場均投籃次數（22.5次）、三分進球數（4.0球）、三分出手數（10.8次）以及罰球次數（10.4次）等多項數據均領先全NBA，強勢躋身年度MVP競爭行列。

針對頻繁領到技術犯規，唐西奇曾在接受《洛杉磯時報》採訪時直言不諱，更強烈呼籲判罰應具備一致性與公平。

若唐西奇這次技術犯規未被撤銷，他將會被迫禁賽1場；且根據NBA規定，球員在領到第16次技術犯規後，往後每再領到2次技術犯規都將追加禁賽。

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