NBA／分手事件延燒！ 唐西奇要求駁回女方「追討扶養、律師費」訴訟

根據美媒《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）最新報導指出，湖人隊超級球星唐西奇（Luka Doncic）美國時間本週五向洛杉磯高等法院提交文件，要求駁回其前未婚妻戈爾特斯（Anamaria Goltes）提起有關「追討子女扶養費和律師費」的訴訟。

本月初，美媒《TMZ Sports》報導稱，戈爾特斯在美國加州法院提出申請，向唐西奇索取兩個孩子的扶養費和律師費。隨後，唐西奇在一次發表聲明中，證實兩人已經結束婚約，「我愛我的女兒勝過一切，我一直盡一切努力希望她們能在球季期間和我一起在美國生活，但這一直沒有辦法實現，所以我最近做出了結束訂婚的艱難決定。」

此外，根據《ESPN》報導，了解唐西奇情況的消息人士透露，上個月唐西奇向斯洛維尼亞法院提交了一份臨時禁令申請，要求立即與他的兩位女兒加布里埃拉（Gabriela）、奧莉維亞（Olivia）取得聯繫，並解決共同監護權和子女撫養費問題。

唐西奇與戈爾特斯的感情曾維持長達將近10年，在2023年7月，唐西奇向戈爾特斯求婚，當時外界普遍認為兩人將步入婚姻。不過情況卻在去年12月出現轉折，據了解，兩人因女兒安排問題發生爭執，甚至驚動警方處理，最終導致關係走向破裂，兩人也宣布結束婚約。