NBA／超越喬丹榮登總得分榜第5 杜蘭特：他是我仰慕尊敬的人

休士頓火箭球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）今日砍下全隊最高27分，不僅幫助球隊以1分差險勝熱火隊。此外，他更在比賽中寫下新紀錄，在第四節投進一記外線後，杜蘭特生涯累積得到3萬2293分，正式超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），榮登NBA歷史總得分榜第5名。

回顧本場比賽，杜蘭特在第四節還剩4分46秒時，接獲隊友謝普得（Reed Sheppard）傳球，在底角飆進一記三分球，這球不僅讓他得到本場比賽第27分，也讓他的生涯總得分來到3萬2293分，超越喬丹的3萬2292分。在杜蘭特投進這記關鍵三分彈後，火箭主場球迷也為他起立歡呼，慶祝破紀錄的喜悅。

挾帶這股氣勢，火箭隊在第四節打出一波36：26攻勢，不僅克服前三節打完的落後局面，外加上在比賽槍響前23歲小將湯普森（Amen Thompson）的致勝補籃，讓火箭終場以123：122險勝熱火，為杜蘭特的「紀錄之夜」畫下完美句點。杜蘭特全場拿下27分、3籃板、3助攻；身為贏球功臣的湯普森也有24分、18籃板進帳。

賽後，杜蘭特在受訪時謙遜表示：「我還有很多要努力的地方，但能和這些偉大的球員被歸在同一個級別，真的很棒。這些人之中有很多都激勵我盡全力去磨練自己的球技。不管是我已經超越的球員，還是正在追趕的對象，都一直在激勵著我。MJ（喬丹）是獨一無二的存在，就像在屬於他自己的星球、甚至是星系一樣。他是我仰慕並且非常尊敬的人，也可以說是塑造我對這項運動理解的重要人物。」

歷史總得分榜排在杜蘭特前面的4位球星，分別是傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）、馬龍（Karl Malone）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）和詹姆斯（LeBron James）。