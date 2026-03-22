NBA／氣勢無法擋！肯納德0.6秒轟致勝三分 湖人逆轉魔術豪取9連勝

湖人與魔術的對決再度上演戲劇性結局，雙方近4次交手已有3場比賽在最後一擊分出勝負。繼上季華格納（Franz Wagner）於洛杉磯命中後撤步三分絕殺，以及本季卡特（Wendell Carter Jr.）在客場完成關鍵上籃後，這一次輪到湖人帶走勝利。

在作客奧蘭多的激戰中，近期連勝氣勢高漲的湖人最終憑藉肯納德（Luke Kennard）終場前0.6秒命中石破天驚致勝三分球，以105比104驚險逆轉擊敗魔術，將連勝場次推進至9場。

這場比賽最後時刻高潮迭起。湖人在剩下2.6秒時仍以102比104落後，關鍵一波進攻中，詹姆斯（LeBron James）吸引防守注意力，史馬特（Marcus Smart）冷靜發邊線球，肯納德在外線獲得空檔後毫不猶豫出手，球應聲入網，完成致命一擊。全場瞬間沸騰，也讓湖人帶走這場驚心動魄的勝利。

魔術總教練莫斯利（Jamahl Mosley）賽後無奈表示：「他們在最後一波進攻衝向籃框做得很好，成功吸走兩名防守者，但我們沒有及時回防到外線，讓肯納德有機會直接拔起出手。我們原本強調防守要保持彼此聯繫，在不犯規的情況下干擾對手，將他們鎖在三分線內，但很遺憾我們未能執行到位。。」

比賽進入最後1分鐘時，魔術原本掌握主動權。班凱羅（Paolo Banchero）兩罰命中後，球隊一度取得5分領先。然而湖人隨後展開反撲，里夫斯（Austin Reaves）切入上籃得手，艾頓（Deandre Ayton）搶下進攻籃板後造成犯規，罰進第1球並刻意投失第2球製造機會，接著詹姆斯雖然在籃下出手遭到封阻，但經過重播審議後，班凱羅成為球出界前最後觸球者，為球隊爭取到關鍵球權，最終鋪陳出肯納德的致勝三分。

「比賽不只是在最後幾個回合才輸掉，我們在之前讓對手搶下進攻籃板，這些細節在關鍵時刻付出了代價。我們的溝通還需要更好，當然我們也要給湖人很大的肯定，他們始終沒有放棄。持續戰鬥並為自己創造贏球機會。」莫斯利直言。

上一場狂轟60分的唐西奇（Luka Doncic）再度展現王牌身手，全場攻下33分，完成連續第9場得分突破30大關，本季第40次達成此成就。里夫斯貢獻26分，艾頓（Deandre Ayton）9分12籃板。

詹姆斯今天成為史上出賽場次最多的球員，而且不再伴隨「紀錄里程悲」，他在最後關鍵時刻主導戰局，全場12分6籃板4助攻3抄截；肯納德替補上場20分鐘攻下13分，三分球4投3中，其中包含價值連城的致勝一擊。自從季中由老鷹交易來到湖人後，他的角色與影響力持續提升，此戰也證明他的外線價值。

肯納德賽後表示：「那一球我沒有多想，隊友幫我創造了完美空檔，我只專注於出手。」詹姆斯則補充：「這就是團隊信任的體現，每個人都相信戰術、相信彼此。」

對比湖人的連勝氣魄，魔術此戰全隊進攻節奏不順，投籃命中率僅42.9%，三分球命中率更只有28.9%，無奈苦吞4連敗。班凱羅16分為全隊最高，但14投僅4中手感不佳；薩格斯（Jalen Suggs）攻下14分，卡特13分，貝恩（Desmond Bane）與達席爾瓦（Tristan da Silva）各得12分。

失誤成為魔術致命傷，全場18次失誤讓湖人轉換成22分，同時禁區得分以36比52落後，快攻得分也少了8分。整場比賽共出現10次領先互換，湖人最大領先達14分，魔術則曾領先7分，戰況膠著。

值得一提的是，本場比賽吸引19597名觀眾進場，創下魔術隊史第二高觀眾人數紀錄，僅次於2025年3月24日同樣對陣湖人所締造的19598人。

湖人憑藉穩定執行力與關鍵時刻的冷靜判斷，再次完成逆轉勝，繼續鞏固西區第3名席次，成為目前全聯盟狀態最火燙的球隊。