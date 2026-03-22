NBA／最快下週復出！勇士主帥曝柯瑞將參與隊內5對5對抗賽

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）先前1月底遭遇「跑者膝」傷勢，便一直在養傷。好消息是，近期球隊總教練柯爾（Steve Kerr）曝光了柯瑞的具體復出時程，他指出，他將在明天進行隊內對抗賽，之後再進行相關評估。

柯瑞自今年1月31日對戰底特律活塞隊後，便因右膝髕骨股骨疼痛症候群（俗稱跑者膝）及骨挫傷缺席至今，在過去缺陣的20多場比賽中，勇士隊球團一直採取非常謹慎的保護措施。

在今日勇士與老鷹比賽前，柯爾首先透露，柯瑞將在明天參加隊內對抗賽，之後全隊將於下週二（台灣時間）前往達拉斯客場迎戰獨行俠隊。「他會在我們到達拉斯之前，明天早上參加比賽，塞萊布里尼（Rick Celebrini，勇士隊醫療官）會對他進行評估，這是下一步。」柯爾透過《水星報》記者戴克斯（Joseph Dycus）表示。

先前根據勇士球團的公告，也證實了柯瑞「康復良好」的說法，他們近日宣布，柯瑞的跑者膝傷勢恢復進展良好，已經加強了個人場上訓練，並將於未來幾天加入實戰訓練和球隊合練。若一切順利，評估日期將落在3月25日左右，目標劍指3月26日在主場迎戰籃網的比賽中正式復出。

在柯瑞因傷缺陣的21場比賽內，勇士總計輸了14場比賽，戰績呈現明顯下滑趨勢，目前球隊戰績為33勝37敗、排在西區第10，雖仍在附加賽邊緣，但若想在季後賽走得更遠，這樣的成績顯然是遠遠不夠的。倘若柯瑞能夠儘早回歸，對於勇士來說絕對是令人振奮的消息。