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NBA／史上第一！詹姆斯例行賽累積1612場 打破派瑞許保持近30年紀錄

中央社／ 綜合外電報導
詹姆斯再次創下史上第一紀錄。 美聯社
詹姆斯再次創下史上第一紀錄。 美聯社

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天迎戰奧蘭多魔術，完成生涯第1612場例行賽，刷新NBA例行賽出賽場次紀錄。

法新社報導，詹姆斯今天打破紀錄，正式成為NBA史上出賽場次最多的球員。

現年41歲、坐擁4座NBA總冠軍的詹姆斯19日迎戰邁阿密熱火，追平名人堂傳奇派瑞許（Robert Parish）保持近30年的紀錄。派瑞許從1976年至1997年打了21個球季，他1996年4月9日打破賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的1560場紀錄，然後在退休前將紀錄推進至1611場。

27歲隊友里夫斯（Austin Reaves）對此讚嘆道：「他（詹姆斯）簡直強到不可思議，能夠一直維持如此高水準演出，腦袋運作肯定異於常人。」

他補充說：「他其實已經不需要證明什麼，但他總能找到不斷激勵自己的動力。這真的很了不起。」

目前征戰生涯第23個球季的詹姆斯早已寫下多項NBA紀錄，包括總得分、投籃命中與出手數等，以及連續1297場例行賽至少繳出10分的傳奇紀錄。

不過，詹姆斯表示，這些並非他當初踏入職業生涯時所設定的目標。

他說：「我不會把這些紀錄一一寫下，或翻著紀錄本說，『我要打破這項、我要打破那項』。」

「很多事情就是自然而然發生。像出賽場次、歷史得分王、連續得分紀錄，這些從來不在我的目標清單上。」

「我想成為最偉大的球員之一，甚至是史上最偉大的球員。我想拿下NBA總冠軍、贏得年度最佳新秀、入選全明星、拿金牌、贏幾座MVP（最有價值球員）…這些才是我的目標，但過去幾年經歷的這些事，真的非常、非常酷。」

若將季後賽算入，詹姆斯生涯已經累計出賽1904場，遙遙領先群雄，賈霸以1797場排名第2，派瑞許則以1795場位居第3。

NBA 詹姆斯 奧蘭多

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