NBA／斷老鷹11連勝反問媒體「化學反應」 杜蘭特：贏球能讓「禿鷹」閉嘴

靠著杜蘭特（Kevin Durant）攻下25分、史密斯（Jabari Smith Jr.）貢獻23分，搭配申根（Alperen Sengun）的準大三元表現，最終以117比95痛宰老鷹，不僅終止近期2連敗，也一舉斬斷老鷹長達11場的連勝氣勢。

除了場上的大勝，杜蘭特（Kevin Durant）賽後更在記者會上主動拋出問題，成為比賽之外的另一個焦點。

杜蘭特走進訪問室時，反過來詢問媒體：「今晚的肢體語言怎麼樣？氣氛如何？」這番發言被解讀為對外界長期關注他與球隊「場上互動」的一種回應。

他隨後進一步解釋：「當我們輸球時，我很容易成為被批評的對象。不管我在哪支球隊，只要輸球，就會有人說『看看KD的肢體語言』『他在輸球時沒有笑』。」

杜蘭特也直言，這種觀察往往只出現在輸球時。「但當我們贏球、互相擊掌、開心打球時，卻沒有人會討論這些。」

本季火箭戰績起伏，先前對洛杉磯湖人的2連敗期間，杜蘭特遭到對手嚴密包夾限制，外界批評聲浪隨之而來。他形容這種情況像是「禿鷹出現」，專門等待球隊低潮時放大問題。

「如果我們想避免這些聲音，就只能贏球。」杜蘭特說，「勝利會讓雜音消失。但我也看得到那些人，他們會從各個角落跑出來，就像蟑螂一樣。」

儘管外界關注球隊氣氛，但火箭隊內部則顯得相對穩定。前鋒史密斯受訪時表示，球隊即使在輸球期間，整體氣氛仍維持正向。

「沒有人過度反應，」史密斯說，「只要我們努力打好每一場比賽，就不會因為一場輸球而覺得世界末日。」

他也強調，球隊更重視的是穩定的比賽態度與能量。「有時候投籃就是不會進，但重點是持續用正確方式比賽，這才是好球隊該有的樣子。」

中鋒申根則指出，溝通是球隊維持良好氛圍的關鍵。「我們一直都有在溝通，而且還需要更多溝通。當大家都願意說出想法，就不會有誤會。」

他補充道：「即使意見不同，我們還是能達成共識，然後繼續往前走。溝通真的很重要。」