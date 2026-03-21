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NBA／明戰老鷹將遇庫明加 勇士主帥柯爾獻祝福：「一切順利」

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加曾效力勇士，與總教練柯爾屢傳不合。 美聯社
庫明加曾效力勇士，與總教練柯爾屢傳不合。 美聯社

勇士明天早上將交手老鷹，這也是老鷹前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）自季中交易後，首次面對老東家，儘管過去曾傳出他與勇士總教練柯爾（Steve Kerr）有嫌隙，但柯爾在受訪時表示，自己希望庫明加「一切順利」。

庫明加在2021年獲勇士第七順位指名，不過五年來他表現相當掙扎，更屢屢爆出他與柯爾的不合傳聞，包含庫明加曾透露感覺自己長期不受教練信任，柯爾也時常因庫明加未配合球隊戰術感到困擾，本季長時間庫明加都遭DNP（教練決定不上場）無法出賽。

柯爾說：「老實說我沒有想太多，但我可以告訴你，我們全隊都很喜歡庫明加，每個人都希望他成功、在NBA一切順利。」

本季交易截止日前，勇士將庫明加和希爾德（Buddy Hield）送往老鷹，換來長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），庫明加因膝傷只為老鷹出賽六場，場均貢獻14.8分、7.5籃板、2.7助攻，三分命中率高達58.3%，目前也尚未確定他是否會在對戰勇士時上場，老鷹今天以95：117敗給火箭中止11連勝。

勇士 庫明加 柯爾 老鷹

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