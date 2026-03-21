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NBA／里夫斯談詹皇場下影響力 稱他為湖人「真正領袖」

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人後衛里夫斯稱詹姆斯是真正的領袖。 美聯社
湖人後衛里夫斯稱詹姆斯是真正的領袖。 美聯社

湖人近期奪下8連勝，球星唐西奇（Luka Doncic）在連勝期間場均攻下40.9分，使他被列入年度MVP討論人選中，不過後衛里夫斯（Austin Reaves）表示，湖人真正領袖其實是傳奇老將詹姆斯（LeBron James），而非唐西奇。

唐西奇、詹姆斯和里夫斯被視為湖人三巨頭，唐西奇在最近兩場比賽合計砍下100分，幫助球隊順利延續連勝之旅，但里夫斯形容詹姆斯是湖人真正核心和動力來源，他提醒大家別忽視詹姆斯的影響力。

里夫斯說：「有一次暫停時，總教練瑞迪克（JJ Redick）說：『我知道你們都很累了。』但詹姆斯馬上說：『我不累。』所以我就想那我也不累，我們跟著領袖走，我不可能讓一個41歲的人在打球，而我自己卻不上場。」

詹姆斯目前41歲，今年是他打破紀錄的第23個賽季，場均仍能繳出21.3分、5.8籃板與6.9助攻的全能表現，唐西奇作為湖人未來建隊基石，本季平均每場攻下33.4分是聯盟得分王，里夫斯也有場均23.5分表現。

湖人 唐西奇 詹姆斯 里夫斯

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