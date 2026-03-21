NBA／活塞率先闖進東區季後賽 塞爾蒂克逆轉灰熊

美國職籃NBA例行賽進入最後1個月，東區霸主底特律活塞雖然明星後衛康寧漢（Cade Cunningham）因傷缺陣，但今天仍以115比101擊敗金州勇士，率先搶下東區季後賽席次。

法新社報導，康寧漢因肺塌陷缺席至少2週，不過同隊的杜倫（Jalen Duren）此役砍下23分，詹金斯（Daniss Jenkins）也有22分表現，活塞最後是以本季的第51勝率先殺進東區季後賽，目前是同區勝率唯一超過7成的球隊。

湯普森（Ausar Thompson）這場比賽貢獻活塞16次抄截中的7次。西區排名第10的勇士，全場出現26次失誤，活塞因此獲得32分。

活塞總教練比克斯塔（J.B. Bickerstaff）表示，「這是我們賽前關注重點，我們試圖找到一種防守方式，藉此產生我們想要的混亂局面。」

另一場比賽中，波士頓塞爾蒂克以117比112逆轉曼菲斯灰熊，目前暫居東區第二。塞爾蒂克早已拿下附加賽資格，布朗（Jaylen Brown）此役砍下30分。

替補上陣的加薩（Luka Garza）在第4節獨得11分，全場貢獻22分，幫助綠衫軍在最後頂住傷兵滿營的灰熊攻勢。塞爾蒂克目前是47勝23負，紐約尼克則是緊追在後。