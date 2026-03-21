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NBA／雷霆宣布不去白宮見川普 球團稱「時間因素」影響
雷霆隊明天將前往華盛頓客場交手巫師隊，不過球團宣布，由於「時間安排」等因素，球隊將不會以上季總冠軍身分前往白宮，拜訪美國總統川普，與近年諸多球隊相同，拿下NBA總冠軍後選擇不造訪白宮。
NBA冠軍造訪白宮是長久以來的傳統，首次訪問可追溯自1963年的波士頓塞爾蒂克隊，球隊通常會在例行賽前往華盛頓時安排這項行程，而雷霆正好將在明天早上對戰巫師。
雷霆球團在聲明中說道：「我們一直與白宮保持聯繫，也非常感謝彼此間的溝通，但時間安排上確實無法配合。」
事實上近年有不少球隊選擇婉拒白宮邀請，像是2017至2018完成二連霸的勇士、2019總冠軍暴龍皆未前往拜訪川普，湖人則因新冠疫情影響，在2020奪冠後並未出席；之後於拜登總統任內，2021冠軍公鹿、2022勇士、2024塞爾蒂克皆有完成訪問，僅2023年金塊因行程衝突未能成行。
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