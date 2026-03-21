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NBA／杜倫23分助活塞擊退勇士 波爾辛吉斯又因傷提前退場

聯合新聞網／ 綜合外電報導
波爾辛吉斯(右)再度因傷提前退場。 路透社
波爾辛吉斯(右)再度因傷提前退場。 路透社

底特律活塞在主場迎戰金州勇士，兩隊皆缺少核心球星的情況下，活塞靠著杜倫（Jalen Duren）攻下23分的穩定發揮，以115比101擊敗勇士，近7戰拿下第6勝，持續維持近期強勢表現。

這場比賽最大焦點之一在於雙方主將皆缺席。勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）因膝傷自1月30日後就未再出賽，而活塞核心康寧漢（Cade Cunningham）也驚傳「肺部塌陷」被迫缺陣。

頂替康寧漢先發的詹金斯（Daniss Jenkins）此戰繳出全面表現，攻下22分8助攻7籃板，成為球隊贏球的重要推手之一。杜倫則在禁區展現宰制力，不僅有效把握進攻機會，也持續在籃下製造威脅。替補上場的里德（Paul Reed）也貢獻15分，提供穩定火力支援。

儘管活塞此役外線手感不佳，全場三分球21投僅5中、命中率僅23.8%，但他們透過積極防守與壓迫，成功掌控比賽節奏。上半場活塞就迫使勇士出現13次失誤，並以57比50取得領先。

進入下半場，活塞持續利用對手失誤擴大優勢。第三節勇士再出現6次失誤，活塞趁勢將比分拉開至87比63，奠定勝基。整場比賽勇士合計出現26次失誤，讓活塞轉換為32分，成為比賽勝負分水嶺。

勇士在上半場還遭遇傷兵打擊，中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因下背部不適提前退場，使得原本就不完整的陣容更加吃緊。

雖然勇士在第四節試圖反撲，但在落後14分進入決勝節的情況下，加上兩隊賽程安排不同，活塞是背靠背第2戰，而勇士則是新一輪賽程開始，雙方教練都在比賽後段提早啟用替補陣容，勝負也逐漸明朗。

波傑姆斯基（Brandin Podziemski）攻下勇士全隊最高15分，但整體進攻效率不佳，加上失誤過多，最終吞下近8場比賽中的第7敗。

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