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NBA／籃網波特腿筋拉傷將休2到3週 球季恐提前結束

聯合新聞網／ 綜合報導
籃網前鋒波特恐因傷報銷。 美聯社
籃網前鋒波特恐因傷報銷。 美聯社

籃網球團宣布，主力前鋒波特（Michael Porter Jr.）因左腿筋拉傷將至少缺席二至三週，不排除錯過本季剩餘賽程，失去頭號得分手後，籃網將維持「坦克」模式，持續力拼更好選秀順位。

在出現腿筋傷勢前，波特便因腳踝扭傷缺席了三場比賽，籃網表示，波特將在兩到三週後重新接受評估，而例行賽已剩三週左右的時間，這意味波特的生涯年球季恐宣告結束。

籃網本季戰績17勝53敗排名東區第十三，期望透過坦克策略來提升抽中選秀狀元籤的機會，因此球團應該不會讓波特急於復出，波特本季從金塊轉戰籃網後繳出生涯最佳表現，場均可貢獻24.2分、7.1籃板與3.0助攻。

籃網 波特

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